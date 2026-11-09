Cupins em casa: 7 sinais de que a infestação já começou Madeira que soa oca, serragem ou pó perto de móveis e rodapés, túneis de barro nas paredes, portas e janelas que emperram, asas soltas no chão e piso ou forro que cede

Madeira que soa oca, serragem ou pó perto de móveis e rodapés veja os principais sinais de cupins Reprodução/Inteligencia artificial/Magnific

Os cupins trabalham em silêncio. Por viverem escondidos dentro da madeira, do solo e das paredes, eles podem passar meses, até anos, consumindo a estrutura de uma casa sem que ninguém perceba. Quando o problema finalmente aparece, é comum que o estrago já seja grande: batentes comprometidos, móveis perdidos e, nos casos mais graves, danos em forros, pisos e telhados.

A boa notícia é que a infestação costuma deixar pistas. Saber reconhecê-las é o primeiro passo para agir cedo, reduzir o prejuízo e chamar uma descupinizadora antes que a colônia se espalhe pelo imóvel. Com a chegada da primavera e das chuvas, período em que os cupins fazem suas revoadas no Sudeste, a atenção precisa ser redobrada — inclusive no Vale do Paraíba, onde o clima quente e úmido favorece a atividade desses insetos.

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1. Madeira que soa oca

Um dos testes mais simples pode ser feito com os dedos ou com o cabo de uma chave de fenda. Bata levemente em batentes, rodapés, vigas e pés de móveis. Se o som for oco, abafado, ou se a superfície ceder com facilidade, é sinal de que o interior da peça pode ter sido consumido.

Isso acontece porque os cupins comem a madeira de dentro para fora e preservam uma fina camada externa, que os protege da luz e do ar seco. Por fora, a peça parece intacta; por dentro, pode estar completamente oca.

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2. Serragem ou pó perto de móveis e rodapés

Montinhos de um pó fino, parecido com serragem ou com grãos de areia, perto de armários, camas, estantes e rodapés merecem investigação. Na maior parte das vezes, esse material são os resíduos fecais dos cupins-de-madeira-seca, expelidos por pequenos furos na superfície da peça.

Se você limpar o local e o pó voltar a aparecer dias depois, a colônia está ativa. Vale observar também a cor dos grânulos, que costuma acompanhar o tom da madeira atacada.

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3. Túneis de barro nas paredes

Trilhas finas de terra, com aparência de pequenos canudos ou caminhos de barro, subindo por paredes, fundações, muros e tubulações, são uma marca típica dos cupins subterrâneos. Eles constroem esses túneis para se deslocar entre o solo — onde fica o ninho — e a fonte de alimento, sempre protegidos da luz e mantendo a umidade de que precisam.

Esse é um dos sinais mais preocupantes, porque o cupim subterrâneo forma colônias numerosas e pode atingir rapidamente a estrutura do imóvel. Ao encontrar um desses túneis, não basta quebrá-lo: a colônia continua ativa e tende a abrir novos caminhos.

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4. Portas e janelas que emperram

Portas que começam a raspar no batente ou janelas que de repente ficam difíceis de abrir e fechar costumam ser atribuídas à umidade. Mas o problema pode ser outro. Quando os cupins se alimentam da madeira dos batentes e caixilhos, eles deixam a peça mais frágil, sujeita a deformações e empenamentos.

Além disso, a atividade da colônia aumenta a umidade dentro da madeira, o que faz o material inchar. Se o emperramento aparecer sem uma explicação clara, como uma mudança brusca de clima ou uma infiltração conhecida, convém verificar.

5. Asas soltas no chão

Na primavera e no início do verão, é comum ver nuvens de insetos alados ao redor das lâmpadas, sobretudo no fim de tarde e após as chuvas. São as aleluias ou siriris, cupins reprodutores que deixam a colônia em revoada para formar novos ninhos.

Depois de encontrar um parceiro, esses insetos perdem as asas. Por isso, asas soltas e todas do mesmo tamanho acumuladas no peitoril das janelas, no chão ou perto de portas indicam que há uma colônia por perto — e que um novo casal pode estar começando a se instalar dentro da sua casa.

6. Piso ou forro que cede

Tacos e assoalhos que afundam ao pisar, rangem mais que o normal ou se soltam com facilidade, além de forros de madeira com ondulações, manchas ou partes caídas, são indícios de um ataque avançado. Nessa fase, os cupins já consumiram parte significativa da madeira de sustentação.

Este é o sinal que exige mais urgência, porque pode envolver risco à segurança dos moradores. Nesse caso, é recomendável evitar sobrecarregar a área e buscar avaliação profissional o quanto antes.

7. Pintura estufada e paredes com bolhas

Nem sempre o cupim se revela na madeira. Pinturas que estufam, papéis de parede que ondulam e rebocos que esfarelam sem motivo aparente podem esconder túneis e galerias logo abaixo da superfície. Os cupins subterrâneos usam frestas na alvenaria para chegar a rodapés, batentes e até ao telhado, e a umidade que trazem consigo acaba danificando o acabamento.

O que fazer ao identificar os sinais

Ao notar qualquer um desses indícios, a orientação é não tentar resolver o problema apenas com produtos de uso doméstico. Sprays e venenos comprados no mercado costumam matar só os insetos visíveis, sem atingir a rainha nem o ninho — e a colônia continua se reproduzindo. Em alguns casos, a aplicação errada ainda faz os cupins migrarem para outros cômodos.

O caminho mais seguro é a descupinização feita por uma empresa especializada e licenciada. Esse tipo de serviço começa com uma vistoria para identificar a espécie de cupim, a extensão da infestação e a localização da colônia. A partir daí, o técnico define o método mais adequado, que pode incluir injeção de produtos na madeira, barreira química no solo, iscas ou tratamento preventivo das peças.

Antes de contratar, vale conferir se a empresa tem licença sanitária e responsável técnico, se utiliza produtos registrados na Anvisa e se oferece garantia por escrito do serviço.

Como prevenir uma nova infestação

Depois da descupinização, alguns cuidados ajudam a manter os cupins longe:

Corrija vazamentos e infiltrações, já que a umidade atrai os cupins subterrâneos.

Não deixe restos de madeira, caixas de papelão ou entulho encostados nas paredes ou guardados por muito tempo.

Mantenha a madeira de móveis, portas e forros tratada e envernizada.

Ao comprar móveis usados ou de demolição, inspecione as peças antes de levá-las para casa.

Durante as revoadas, apague luzes desnecessárias e mantenha portas e janelas fechadas ao entardecer.

Faça vistorias periódicas, principalmente em casas com muita madeira ou que já tiveram problemas com cupins.

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