Motorista perde o controle do carro e invade estabelecimento em São José dos Campos (SP) No vídeo, é possível ver que um homem quase é atropelado pelo veículo

Litoral Vale|Do R7 01/11/2026 - 13h23 (Atualizado em 01/11/2026 - 13h23 ) X (Twitter)

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