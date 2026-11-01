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Motorista perde o controle do carro e invade estabelecimento em São José dos Campos (SP)

No vídeo, é possível ver que um homem quase é atropelado pelo veículo

Litoral Vale|Do R7

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Um motorista perdeu o controle do veículo ao fazer uma curva e quase atropelou um homem na calçada, em São José dos Campos (SP).

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