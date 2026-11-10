Carro desgovernado guiado por adolescente derruba poste e causa curto-circuito; veja imagens

Na cidade de Altamira, no interior do Pará , um adolescente de 17 anos se envolveu em um grave acidente de carro . Como mostram as imagens de uma câmera de segurança, o jovem dirigia o veículo em alta velocidade quando perdeu o controle e colidiu contra um poste de energia.



Devido à violência da batida, o poste foi arrancado, cabos de energia se romperam e acabaram provocando um curto-circuito. Apesar dos estragos provocados pelo impacto, ninguém se feriu com gravidade.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!