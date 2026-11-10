Carro desgovernado guiado por adolescente derruba poste e causa curto-circuito; veja imagens
Acidente aconteceu na cidade de Altamira, interior do Pará
Na cidade de Altamira, no interior do Pará, um adolescente de 17 anos se envolveu em um grave acidente de carro. Como mostram as imagens de uma câmera de segurança, o jovem dirigia o veículo em alta velocidade quando perdeu o controle e colidiu contra um poste de energia.
Devido à violência da batida, o poste foi arrancado, cabos de energia se romperam e acabaram provocando um curto-circuito. Apesar dos estragos provocados pelo impacto, ninguém se feriu com gravidade.
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