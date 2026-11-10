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Carro desgovernado guiado por adolescente derruba poste e causa curto-circuito; veja imagens

Acidente aconteceu na cidade de Altamira, interior do Pará

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Na cidade de Altamira, no interior do Pará, um adolescente de 17 anos se envolveu em um grave acidente de carro. Como mostram as imagens de uma câmera de segurança, o jovem dirigia o veículo em alta velocidade quando perdeu o controle e colidiu contra um poste de energia.

Devido à violência da batida, o poste foi arrancado, cabos de energia se romperam e acabaram provocando um curto-circuito. Apesar dos estragos provocados pelo impacto, ninguém se feriu com gravidade.

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