Menina de 2 anos que faz aulas de natação consegue se salvar ao cair em piscina

Uma menina de apenas 2 anos conseguiu se salvar após se desequilibrar de uma bicicleta e cair na parte mais funda da piscina. O caso aconteceu na cidade de Aruanã, noroeste de Goiás . Ela conseguiu girar o corpo e alcançar a borda. Logo em seguida, um tio da criança apareceu para socorrê-la. A mãe conta que a menina faz aula de natação desde os seis meses e acredita que isso ajudou a salvar sua vida.



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