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Menina de 2 anos que faz aulas de natação consegue se salvar ao cair em piscina

Especialistas reforçam, porém, que aulas não eliminam o risco de afogamento e não substituem a supervisão constante de um adulto

Hora News|Do R7

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Uma menina de apenas 2 anos conseguiu se salvar após se desequilibrar de uma bicicleta e cair na parte mais funda da piscina. O caso aconteceu na cidade de Aruanã, noroeste de Goiás. Ela conseguiu girar o corpo e alcançar a borda. Logo em seguida, um tio da criança apareceu para socorrê-la. A mãe conta que a menina faz aula de natação desde os seis meses e acredita que isso ajudou a salvar sua vida.  

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