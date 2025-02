Manga se destaca em cenários sem Tarcísio e cresce nas pesquisas para o governo de SP Nos cenários testados sem Tarcísio, Rodrigo Manga se destaca e disputa o protagonismo contra nomes como Geraldo Alckmin São Paulo|Do R7, em Brasília 14/02/2025 - 11h50 (Atualizado em 14/02/2025 - 14h32 ) twitter

Manga se destaca em cenários sem Tarcísio Divulgação/Republicanos - Arquivo

O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), vem se consolidando como um dos principais nomes na disputa pelo governo de São Paulo em 2026, especialmente nos cenários em que o atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não está presente.

Segundo a pesquisa RTBD-SP 2026/001, divulgada nesta sexta-feira (14), Manga aparece entre os candidatos mais competitivos na sucessão estadual. O levantamento ouviu na quinta-feira (13) 1.500 eleitores e tem margem de erro de 3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

Manga cresce e se torna alternativa

Nos cenários testados sem Tarcísio de Freitas, Rodrigo Manga se destaca e disputa o protagonismo contra nomes como Geraldo Alckmin (PSB), Alexandre Padilha (PT) e Guilherme Boulos (PSOL).

Veja alguns dos principais números:

Cenário sem Tarcísio: Rodrigo Manga tem 21%, ficando à frente de Alexandre Padilha (20%), Geraldo Alckmin (19%) e Guilherme Boulos (16%); Outro cenário sem Tarcísio: Manga registra 22%, superando Alckmin (20%) e Boulos (18%), enquanto Padilha aparece com 17%.

Destaque nas redes sociais impulsiona candidatura

O bom desempenho de Manga nas pesquisas reflete, em parte, sua forte presença na internet. Em suas redes sociais, o prefeito de Sorocaba soma 2,1 milhões de seguidores e já acumula 38,9 milhões de curtidas em suas postagens.

Recentemente, um vídeo no qual ele propõe um desconto de 15% no IPTU para postos de combustíveis que não repassarem o aumento do ICMS viralizou. A publicação alcançou 10,7 milhões de visualizações e 1 milhão de curtidas apenas no TikTok.

Confira os cenários abaixo:

Cenário 5

Cenário 6 Reprodução/Real Time Big Data - 14/02/2025

Cenário eleitoral indefinido

Embora Tarcísio de Freitas seja o favorito para a reeleição, os cenários sem o governador mostram um eleitorado ainda dividido, com Rodrigo Manga se tornando uma alternativa competitiva dentro do campo conservador.

Com crescimento nas pesquisas, Manga pode se tornar um dos principais nomes na disputa estadual de 2026, caso Tarcísio decida não concorrer à reeleição ou opte por outro caminho político.