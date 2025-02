Lula recebe Tarcísio em Brasília e discute obras do PAC em SP com governador Encontro não estava previsto na agenda do presidente; conversa focou a construção do túnel Santos-Guarujá Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7 em Brasília, e Caroline Aguiar, da RECORD 12/02/2025 - 16h54 (Atualizado em 12/02/2025 - 23h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tarcísio esteve com Lula no Planalto Ricardo Stuckert / PR - 30.1.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu em Brasília nesta quarta-feira (12) o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Os dois políticos discutiram obras do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) no estado. O encontro, que ocorreu no Palácio do Planalto e durou cerca de uma hora, não estava previsto inicialmente na agenda de Lula. O foco da conversa foi a construção do túnel imerso entre Santos e Guarujá, cujo investimento previsto é de R$ 6 bilhões.

Segundo a Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência), Tarcísio, que está na capital federal, entrou em contato com o gabinete do petista e pediu a reunião. Os dois tinham se encontrado pela última vez em novembro, também no Planalto.

O túnel Santos-Guarujá deve reduzir os custos da produção nacional para o mercado interno e elevar a competitividade do Brasil no exterior. Com a obra, o tempo de trajeto entre as duas cidades pode cair de uma hora para menos de cinco minutos. Atualmente, cerca de 21 mil veículos atravessam diariamente as duas alças, seja com barcos ou balsas, além de 15 mil ciclistas e pedestres.

Novo PAC no estado

Os empreendimentos do PAC em SP somam R$ 5,6 bilhões, como anunciado pelo governo federal no ano passado. No total, são 99 obras, em 65 municípios paulistas. A expectativa é que as mudanças contemplem 56% da população do estado.

‌



Entre os contratos, estão as áreas de mobilidade urbana, prevenção a desastres naturais, saneamento básico, esgotamento sanitário e abastecimento de água.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Contrato bilionário

Em novembro, Tarcísio esteve com Lula ao lado do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), para assinatura de empréstimo de R$ 10,65 bilhões do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para o governo do estado e a prefeitura.

‌



O financiamento envolve a extensão da Linha 2 (Verde) do metrô, que atualmente liga a Vila Madalena à Vila Prudente; o trem Intercidades Eixo Norte (TIC Eixo Norte), que ligará São Paulo a Campinas; e o Trecho Norte do Rodoanel, que deve reduzir o fluxo de veículos na Marginal Tietê.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5