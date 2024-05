Ministério Público recorre e pede pela 4ª vez a prisão de motorista do Porsche envolvido em batida Promotoria insiste no risco de Fernando Sastre Filho, de 24 anos, influenciar testemunhas do caso que acabou com morte de motorista

Fernando Sastre de Andrade Filho dirigia o carro de luxo que se envolveu em acidente fatal (Reprodução)

A promotora de Justiça Monique Ratton voltou a pedir, em recurso, a prisão de Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, motorista do Porsche envolvido na batida que terminou com a morte de Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, no dia 31 de março. O motivo do recurso é o risco de influenciar testemunhas.

O recurso, feito na última quinta-feira (2), representa o quarto pedido de prisão do empresário. A medida cautelar solicita que a Justiça acate recurso apresentado contra a decisão que negou a prisão preventiva da tragédia da madrugada de 31 de março, na avenida Salim Farah Maluf, zona leste de São Paulo.

Para a promotoria, além de o caso preencher os requisitos que permitem a prisão preventiva, “existe por parte do acusado ato de influência no depoimento de testemunha, constatado após a disponibilização das gravações das imagens policiais”.

A citação faz referência à namorada do motorista, que deu depoimento com informações idênticas àquelas apresentadas pela mãe do acusado.

O recurso frisa ainda que o homem figura em outros dois boletins de ocorrência envolvendo acidentes automobilísticos. Em um desses registros, consta a informação de que ele atingiu dois motociclistas com seu veículo.

No dia 29 de abril, Ratton denunciou o condutor do Porsche por homicídio doloso qualificado (pena de 12 a 30 anos de reclusão) e lesão corporal gravíssima (que pode elevar a pena total em um sexto), ambos na modalidade dolo eventual. O choque entre dois veículos causou a morte de um motorista de aplicativo e ferimentos gravíssimos na vítima que ia no banco de passageiros do carro de luxo.

O Tribunal de Justiça, porém, negou pela terceira vez o pedido de prisão de Sastre Filho. Na ocasião, o juiz Roberto Zanichelli Cintra alegou que “quanto à nova representação pela decretação da prisão preventiva do acusado oferecido pela d. Delegado de Polícia, e corroborado pelo Ministério Público às fls. 538/543, entendo ser o caso de nova rejeição”.

Cintra explicou que o MP não entrou com recurso na última decisão, que também negou pedido de prisão, mas determinou uma série de medidas cautelares para Fernando Sastre.

Multas de Sastre Filho

Em relação às 40 multas que Fernando Sastre Filho teria tomado por excesso de velocidade, a defesa do jovem afirma que as infrações são da empresa, em que o Porsche é registrado.

A defesa informou, por telefone, que em nome do Fernando são apenas três ou quatro multas. O advogado está reunindo a documentação e, em breve, passará mais detalhes.

A advogada Carine Acardo Garcia deixou a defesa de Fernando Sastre Filho. João Vitor Maciel é o advogado que está desde o início da investigação.

Ao Maciel, juntaram-se os advogados Elizeu Neto e Jonas Marzagão, que agora compõem a defesa de Fernando Sastre Filho no caso.

