Mulher joga soda cáustica em cachorro, causa descolamento da pele e é presa em São Paulo Tutora do animal procurou a polícia e entregou o nome e a localização da suspeita, que confessou o crime e agora vai responder em liberdade

Cão sofreu descolamento da pele após ataque com soda cáustica (Reprodução/Record – 11.04.2024)

Uma mulher foi identificada, presa e conduzida à delegacia após confessar ter jogado soda cáustica em um cachorro na região de Heliópolis, zona sul de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (11).

O caso foi investigado pela Divisão de Investigações sobre Infrações de Maus Tratos a Animais e demais Infrações contra o Meio Ambiente, do DPPC (Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania).

Segundo um dos investigadores responsáveis pelo caso, a tutora do animal procurou a delegacia para informar que uma pessoa jogou o composto químico, que causou queimadura no corpo inteiro do animal.

O cão, ficou com a pele descolada e precisou passar por diversos procedimentos com um veterinário, sobreviveu e está em recuperação.

Rapidamente, os policiais conseguiram identificar e localizar a suspeita. A mulher confessou o crime, e a polícia localizou o produto utilizado no crime.

A autora foi indiciada criminalmente e deverá responder em liberdade.

O caso foi registrado na Delegacia do Meio Ambiente.