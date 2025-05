Onça-pintada é transferida de MS para zoológico em São Paulo Desde a captura, o animal ganhou 13 kg e apresenta recuperação gradual São Paulo|Do R7 17/05/2025 - 11h50 (Atualizado em 17/05/2025 - 11h50 ) twitter

Onça-pintada corre risco de extinção por causa do contato com humanos Divulgação/Instituto Ampara Animal

Uma onça-pintada do Pantanal do Mato Grosso do Sul, foi transferida nesta semana do CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), em Campo Grande (MS), para o Instituto Ampara Animal, em São Paulo.

Especializado no cuidado da fauna silvestre, o instituto vai abrigar o animal em um recinto adaptado, com foco no bem-estar e na conservação da espécie.

A decisão de transferir o felino foi tomada por órgãos governamentais para evitar novos acidentes, já que a onça apresentava comportamento de excessiva habituação ao contato com seres humanos na região.

O macho, com idade estimada em 9 anos e com múltiplas cicatrizes, esteve sob cuidados temporários no CRAS, gerenciado pelo IMASUL (Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul). Durante o período em que permaneceu na unidade, desde sua captura, o animal ganhou 13 kg e passou por exames clínicos e laboratoriais que indicaram uma recuperação progressiva.

‌



A transferência do animal seguiu os critérios estabelecidos pelo Programa de Conservação Ex-Situ do ICMBio Acervo/A.I ZOO SP

Agora, no Instituto Ampara Animal, a onça viverá no Criadouro Científico para Fins de Conservação, programa do qual a instituição é signatária e que funciona sob a orientação do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade).

Classificada como uma espécie ameaçada de extinção, a onça-pintada enfrenta diversas ameaças no Pantanal e em outras regiões do Brasil. Entre os principais desafios estão a perda de habitat natural, o avanço das fronteiras agrícolas, a redução das presas naturais, a fragmentação das áreas de ocorrência e os crescentes conflitos com populações humanas.

