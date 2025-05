Alimentação ilegal de onça no Pantanal pode ter causado morte de caseiro; entenda

No Pantanal de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul, Jorge Ávalo, de 60 anos, foi atacado por uma onça-pintada no dia 21 de abril enquanto trabalhava como caseiro em um pesqueiro. O caso reacendeu as discussões sobre a prática ilegal de alimentar animais silvestres na região.



O corpo da vítima foi encontrado em uma área de mata a cerca de 400 metros de sua residência. A Polícia Militar Ambiental confirmou que o ataque foi provocado por uma onça , cuja presença já havia sido registrada nas imediações em fevereiro.



Especialistas afirmam que o hábito de oferecer alimentos, como peixes, para atrair felinos para tirar fotos e vídeos — prática comum entre turistas — interfere no comportamento natural da espécie, podendo torná-los mais agressivos ou dependentes dos humanos. Vídeos gravados na mesma região mostram onças sendo alimentadas manualmente, o que pode comprometer sua percepção de ameaça e seu senso territorial.



Alimentar animais silvestres é considerado crime ambiental no Brasil, passível de enquadramento como maus-tratos, com pena de detenção de três meses a um ano, além de multa que varia de R$ 500 a R$ 3.000 por animal afetado.



A onça capturada após o ataque está desnutrida e segue em observação no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres , em Campo Grande. Mesmo com a recuperação, o animal não deverá ser reintroduzido à natureza e permanecerá em cativeiro.