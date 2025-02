PF prende passageiros em São Paulo com droga dentro do corpo e em embalagens de chá Segundo corporação, destino dos suspeitos era a França; flagrantes aconteceram em ações distintas São Paulo|Do R7 07/02/2025 - 08h17 (Atualizado em 07/02/2025 - 12h17 ) twitter

Tecnologia facilitou a identificação dos pacotes de droga Divulgação/PF - 7.2.2025

A Polícia Federal prendeu uma brasileira e um espanhol que tentavam embarcar no aeroporto de Guarulhos com drogas. Os flagrantes aconteceram em horários diferentes, entre a tarde de quinta-feira (6) e a madrugada desta sexta-feira (7).

Um dos suspeitos ainda tentou esconder as drogas em sacos de chá. A corporação não divulgou o tipo de entorpecente, mas afirmou que o destino dos passageiros era a França.

No primeiro caso, uma mulher transportava volumes na forma de cápsulas, inseridas na cavidade corporal e dentro do aparelho digestivo. Os entorpecentes foram descobertos com o auxílio de scanner corporal, aparelho de raio-x e espectrômetro de massa.

“A suspeita, devido ao risco de morte, foi imediatamente conduzida ao hospital público para poder expelir a substância com segurança”, afirmou a PF.

No segundo caso, outra equipe desconfiou do conteúdo da mala de um passageiro de 57 anos. Na presença de testemunhas, foi realizada a revista, momento em que foram encontradas, dentro de embalagens de chá para emagrecimento, substâncias ilícitas, incluindo cocaína.