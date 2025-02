Avião cai em avenida da zona oeste de São Paulo Aeronave atingiu um ônibus com cerca de 20 passageiros na avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda; duas pessoas morreram São Paulo|Do R7, com André Tal, Maria Carolina Paz e Letícia Miyamoto, da RECORD 07/02/2025 - 07h27 (Atualizado em 07/02/2025 - 10h49 ) twitter

Avião ficou completamente carbonizado em acidente que deixou dois mortos FELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO – 07.02.2025

Um avião de médio porte, prefixo PS-FEM, caiu na avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (7). A aeronave, que decolou do aeroporto Campo de Marte, atingiu um ônibus que estava na via. O avião ia para Porto Alegre (RS).

Ao menos duas pessoas morreram carbonizadas, segundo o capitão Melo, do Corpo de Bombeiros. Os mortos são o piloto do avião, ainda não identificado, e o advogado gaúcho Márcio Louzada Carpena.

Seis pessoas ficaram feridas: cinco estavam no ônibus, e um motociclista que passava pelo local e caiu na hora do acidente.

Todas as vítimas foram socorridas a hospitais de São Paulo e não correm risco de morte. Uma vítima que estava no ônibus e foi levada para a Santa Casa inspira cuidados porque bateu a cabeça no interior do ônibus.

O desastre ocorreu muito perto dos CTs (Centros de Treinamento) do Palmeiras e do São Paulo, que são vizinhos de muro.

Queda de aeronave

Avião de médio porte caiu na avenida Marques de São Vicente, na zona oeste de São Paulo Reprodução/Record – 07.02.2025

Supostamente, o piloto tentou pousar na avenida. Tanto o avião como o ônibus pegaram fogo, e os bombeiros atuaram no local. As chamas foram controladas por volta das 8h. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, foi acionado para resgatar os feridos.

O médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que atendeu a ocorrência se identificou apenas como Cléber e destacou a situação de saúde do condutor do coletivo.

“O motorista do ônibus está bem, não tem lesão, não tem trauma. Ele era o responsável pelo ônibus, então o estado psicológico dele não está bem. Todas as pessoas que atendemos estavam dentro do ônibus”, disse.

Uma coluna de fumaça preta se formou no céu da capital paulista. Há destroços da aeronave espalhados no asfalto. Uma testemunha informou à reportagem da RECORD que a aeronave deixou um rastro de fumaça no ar antes de tocar o solo.

Ônibus que estava na avenida foi atingido Reprodução/Record – 07.02.2025

A fiação aérea também ficou em chamas. A avenida foi totalmente interditada. Os investigadores do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) estão no local para a perícia e início da apuração das causas da tragédia.

Avião que caiu na Barra Funda

A aeronave que caiu na zona oeste de São Paulo é um turboélice, modelo KIng Air F90 da fabricante Beech Aircraft, produzido em 1981. O avião podia levar até oito pessoas, além do piloto.

Segundo o RAB (Registro Aeronáutico Brasileiro), da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o avião pertencia à Máxima Inteligência Operações Estruturadas e Empreendimentos LTDA, sediada em Porto Alegre (RS).

Heroísmo do motorista do ônibus

O capitão André Elias, do Corpo dos Bombeiros, informou que a prioridade é “socorrer vítimas que possam ter vida ainda”. Em seguida, explicou que “o combate às chamas é feito com espuma para isolar a camada de combustível que tenha contato com o oxigênio do ar e fazer que o fogo não volte”.

O motorista do ônibus foi tratado como um herói pelos bombeiros. À repórter Maria Carolina Paz, da RECORD, os socorristas disseram que ele salvou a vida das vítimas. O condutor estava muito abalado, chorava bastante, mas não tinha ferimentos. Ele não quis conversar com a reportagem.

As vítimas serão levadas à Santa Casa, na região central de São Paulo, e outros prontos-socorros próximos da zona oeste.

Sobreviventes do ônibus

O borracheiro Rafael Mendes da Silva estava no fundo do coletivo no momento da tragédia. Ele descreveu os momentos de pânico dentro do ônibus no momento da batida e afirmou que não deu tempo do motorista sequer avisar os passageiros.

“O avião caiu, enroscou a hélice [no coletivo] e começou a pegar fogo. As portas travaram. Tinham umas 20 pessoas, e todos saíram bem. Só uma pessoa se machucou. [...] As portas travaram. Tivemos que quebrar os vidros. Era um ajudando o outro. A senhora está mais grave, cortou o pescoço. A maior parte está bem”, afirmou.

“Nasci de novo. O livramento foi grande”, completou o passageiro do ônibus.

Leia a nota oficial da OAB-RS:

A OAB/RS lamenta profundamente a morte do advogado gaúcho Márcio Louzada Carpena, de 49 anos, ocorrida na manhã da sexta-feira (7) após a queda de um avião de pequeno porte em São Paulo.

Nesse momento de pesar, o presidente da Ordem gaúcha, Leonardo Lamachia, manifestou suas mais sinceras condolências aos entes queridos, amigos, alunos e colegas de Carpena. “Com muita tristeza, recebo a notícia do falecimento do colega Márcio Carpena, que desenvolveu uma grande trajetória na advocacia. Em nome da advocacia gaúcha, nossa solidariedade à família, amigos e demais colegas nesse momento de consternação”, afirmou.

Confirmação da FAB

Em nota, a Força Aérea Brasileira confirmou o acidente com a aeronave prefixo PS-FEM na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Veja a nota na íntegra:

“A Força Aérea Brasileira (FAB) informa que, nesta sexta-feira (07/02), investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), localizado em São Paulo (SP), foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PS-FEM, em Barra Funda (SP).

Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação."