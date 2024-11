Plano de ação será adotado para liberar acúmulo de cargas no Aeroporto de Guarulhos Ministério de Portos e Aeroportos, junto com a Anac, acompanha situação no terminal São Paulo|Do R7, em Brasília 02/11/2024 - 09h51 (Atualizado em 02/11/2024 - 09h51 ) twitter

Divulgação/ALESP - Arquivo

Um plano de ação será adotado para liberar o acúmulo de cargas no Aeroporto de Guarulhos. O acordo foi feito nesta sexta-feira (1º), em diálogo entre a Secretaria Nacional de Aviação Civil e a diretoria da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). O grupo se reuniu com a empresa responsável pelo aeroporto, a GRU Airport, e com as empresas áreas para discutir uma solução sobre o processamento de cargas.

Nas últimas semanas, o Ministério de Portos e Aeroportos recebeu novas queixas a respeito de atrasos no recebimento de entrega das cargas no Terminal de Guarulhos. Na ocasião, a Anac solicitou que a concessionária adotasse providências imediatas para solucionar o problema. A agência também avalia as providências administrativas cabíveis.

Segundo a Anac, ela dialoga com as empresas aéreas, agentes de carga e associações afetadas para verificar os impactos e avaliar outras providências administrativas necessárias. A situação do aeroporto é acompanhada pelo Ministério de Portos e pela Agência.

‘Situação insustentável’

Também nesta sexta, representantes da ABOL (Associação Brasileira de Operadores Logísticos), da NTC&Logística e do SETCESP (Sindicato das Empresas de Transporte de São Paulo) solicitaram nesta sexta-feira (1º) uma audiência com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, para tratar sobre dificuldades na operação de cargas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Segundo eles, a situação se agravou nas últimas semanas de forma “insustentável”.

Os representantes afirmam que enfrentam “paralisação e acúmulo de cargas no terminal, com exposição desnecessária, comprometendo o fluxo das operações logísticas, o transporte e o abastecimento nacional”. Eles apontam que a situação afeta cargas perecíveis e não perecíveis, além de “itens de importância crítica”, e precisam de uma “solução concreta que atenda a todos os elos envolvidos na operação”.

Por meio de ofício enviado à pasta, os envolvidos solicitaram uma reunião “com a maior brevidade possível”.

Por meio de comunicado emitido em 23 de outubro, o aeroporto afirmou que houve um “aumento significativo” no volume de importações, o que teria gerado atraso no processo de recebimento e de entrega de cargas. “A Concessionária está atuando para regularizar as pendências de recebimento o quão breve possível”, disse o aeroporto naquele dia.

Concessão ampliada

O TCU (Tribunal de Contas da União) aprovou em 24 de outubro a prorrogação da concessão do Aeroporto Internacional de Guarulhos à GRU Airport. A prorrogação foi permitida por mais um ano e quatro meses em troca de investimentos novos, a exemplo da ampliação do terminal 3 de passageiros.

Agora, a concessão, que se encerraria em 11 de julho de 2033, só termina em 23 de novembro de 2034. O documento ainda prevê a inclusão de 28 aeroportos regionais no contrato da GRU.