Polícia Federal avalia convênio com prefeitura de São Paulo para usar Smart Sampa PF visitou a central de monitoramento da prefeitura da capital paulista São Paulo|Do R7 02/06/2025 - 20h13 (Atualizado em 02/06/2025 - 20h13 )

Programa é um sistema de monitoramento por câmeras Prefeitura de SP/ reprodução

Representantes da Polícia Federal em São Paulo visitaram a central de monitoramento da prefeitura da capital paulista, nesta segunda-feira (2), para conhecer o Smart Sampa. O programa é um sistema de monitoramento por câmeras. Após a visita, o superintendente regional da Polícia Federal de São Paulo, delegado Rodrigo Luís Sanfurgo de Carvalho, disse que a corporação avalia um convênio para usar os recursos do programa.

“Vimos aqui várias demonstrações da utilidade do sistema, realmente é excepcional. E acho que o próximo passo é agora a gente conversar para eventual convênio para que nós possamos utilizar, para que nós possamos colaborar e para que a prefeitura também possa colaborar com o trabalho da Polícia Federal”, disse o delegado.

O Smart Sampa tem 27 mil câmeras espalhadas pela cidade de São Paulo. Segundo a prefeitura, desde o ano passado, 1.215 pessoas foragidas da Justiça foram presas, 2.470 foram detidas em flagrante e 65 desaparecidos foram encontrados por meio do monitoramento.

O sistema tem algoritmos avançados que geram alertas inteligentes capazes de identificar atos de intrusão, vandalismo e furtos. As câmeras também são capazes de identificar placas de veículos furtados ou roubados, além de ter reconhecimento facial.

*Com informações da Prefeitura de São Paulo

