Pré-Carnaval de São Paulo deixou 227 toneladas de lixo nas ruas Quase 3.000 garis da limpeza pública de São Paulo trabalharam para deixar as ruas novamente limpas São Paulo|Do R7, com Agência Brasil 26/02/2025 - 18h42 (Atualizado em 26/02/2025 - 18h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Do total recolhido, 107,85 toneladas correspondem a materiais recicláveis Leon Rodrigues/SECOM/Prefeitura de São Paulo

Durante o pré-Carnaval de rua em São Paulo (SP), no último fim de semana, 227,7 toneladas de lixo foram deixadas pelos foliões. Entre sábado (22) e domingo (23), cerca de 180 blocos desfilaram, principalmente nas regiões Central e Oeste. Quase 3.000 garis da limpeza pública de São Paulo trabalharam para deixar as ruas novamente limpas.

Do total recolhido, 107,85 toneladas correspondem a materiais recicláveis, como vidro, plástico e metais, como as latinhas de alumínio. As outras 119,85 toneladas são de lixo orgânico, como restos de comida e papéis molhados ou sujos.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, foram utilizados 1,2 milhão de litros de água de reuso e 19,4 mil litros de desinfetante para realizar a limpeza das vias no fim de semana. Além disso, a Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) utilizou 949 veículos na limpeza.

De acordo com a Prefeitura, no Carnaval de Rua de São Paulo, em média, são reciclados 50% dos resíduos recolhidos das vias públicas.

‌



Roubo e furto de celulares

Além disso, durante a folia do último fim de semana, 880 celulares foram furtados ou roubados em todo o estado de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o número é mais de 60% menor do que o do ano passado, quando, no mesmo período de pré-Carnaval, foram roubados ao menos 2.300 aparelhos.