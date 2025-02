Marcelo Rubens Paiva é agredido em bloco de pré-Carnaval em São Paulo Imagens que circulam nas redes mostram o momento em que um homem tenta atingir Marcelo com uma latinha e uma mochila São Paulo|Thays Martins, do R7, em Brasília 23/02/2025 - 19h34 (Atualizado em 23/02/2025 - 19h41 ) twitter

Marcelo Rubens Paiva foi homenageado pelo bloco RAUL LUCIANO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 23.02.2025

O escritor Marcelo Rubens Paiva foi agredido enquanto participava do bloco de pré-Carnaval Acadêmicos do Baixo Augusta, neste domingo (23), em São Paulo. O escritor foi homenageado pelo bloco. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um homem tenta atingir Marcelo com uma latinha e uma mochila.

Marcelo Rubens Paiva é autor do livro “Ainda estou aqui”, que inspirou o filme homônimo concorrente ao Oscar 2025. A obra conta a história da mãe de Marcelo, Eunice Paiva, e a luta dela por justiça após a morte do marido, Rubens Paiva, pela ditadura militar. Além de “Ainda estou aqui”, Marcelo Rubens Paiva também é autor de “Feliz ano velho”, best-seller da década de 1980.

A agressão teve repercussão entre políticos nas redes sociais. O ex-ministro da Secom e deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) disse que é “inaceitável” a tentativa de agressão contra Marcelo Rubens Paiva. “Atacar um símbolo da cultura, da memória e da resistência democrática é um ato covarde que não pode ser normalizado. Toda minha solidariedade ao escritor, à sua família e a todos que, como ele, seguem firmes na luta por um Brasil mais justo, livre e plural. A intolerância jamais vai calar a cultura e a democracia”, disse.

O deputada federal Lindbergh Farias (PT-RJ) também demonstrou indignação com o episódio. “Toda solidariedade ao Marcelo! Ainda estamos aqui!”, afirmou.

Oscar 2025

O filme “Ainda estou aqui”, baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, concorre ao Oscar de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional. Além disso, Fernanda Torres concorre a estatueta de Melhor Atriz pela interpretação de Eunice Paiva. Os ganhadores serão conhecidos no próximo domingo (2).