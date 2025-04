Prefeito de São Paulo discute parcerias com governo e agência de cooperação do Japão Encontros em Tóquio trataram de projetos urbanos, culturais e infraestrutura na capital paulista São Paulo|Do R7 e Do R7, em Brasília 30/04/2025 - 19h06 (Atualizado em 30/04/2025 - 19h06 ) twitter

Ricardo Nunes e comitiva se reuniram com a vice-ministra Parlamentar do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão, Eiri Arfia Prefeitura de São Paulo/Divulgação - 30.04.2025

Em viagem oficial ao Japão, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, cumpriu duas agendas importantes nesta quarta-feira (30). Pela manhã, Nunes se reuniu com a vice-ministra Parlamentar do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Eiri Arfia.

O objetivo foi debater temas estratégicos e fortalecer as relações diplomáticas entre São Paulo e o Japão, que este ano celebram 130 anos de cooperação.

Durante o encontro, Eiri Arfia reconheceu as contribuições da comunidade nipo-brasileira para o desenvolvimento de São Paulo.

“Essa convivência e cooperação demonstram de forma clara a importância de fortalecer ainda mais esse laço. Seguiremos trabalhando firmemente para servir como uma ponte entre os dois países”, disse Arfia em seu discurso.

Nunes, por sua vez, destacou a importância do diálogo com a vice-ministra para reforçar os vínculos culturais e institucionais entre os dois países.

No mesmo dia, o prefeito apresentou à Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica) uma série de projetos estratégicos da Prefeitura de São Paulo, incluindo iniciativas de drenagem urbana, prevenção a alagamentos e intervenções em áreas de risco.

A reunião foi conduzida com a vice-presidente sênior da entidade, Imoto Sachiko, em Tóquio. “Apresentamos vários projetos e tenho certeza de que teremos o apoio da Jica. Foi muito bom, muito positivo”, afirmou prefeito.

Entre os projetos apresentados, destacaram-se o Complexo Viário Roberto Marinho, o VLT no Centro da cidade e a parceria público-privada Esplanada da Liberdade.

O último, de caráter temático, busca valorizar a cultura japonesa em um espaço integrado de lazer, comércio e turismo no bairro da Liberdade, tradicionalmente associado à comunidade nipo-brasileira.

Interesse na drenagem urbana

Imoto demonstrou grande interesse nas propostas relacionadas à drenagem urbana e destacou a prioridade da Jica em apoiar soluções que promovam segurança e crescimento de qualidade.

A agência, presente no Brasil desde 1976, mantém histórico de colaboração em áreas como meio ambiente, transporte e desenvolvimento urbano, e planeja aprofundar essa parceria em novas reuniões previstas para ocorrer em São Paulo.

A viagem oficial de Ricardo Nunes, que começou em 23 de abril, termina nesta quinta-feira (1º).

