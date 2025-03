Japão e Brasil exercerão liderança na criação de estrutura com Mercosul, diz premiê Shigeru Ishiba defendeu ampliação da relação; expectativa é de eventual abertura de mercado da carne bovina brasileira Brasília|Do Estadão Conteúdo 26/03/2025 - 10h22 (Atualizado em 26/03/2025 - 10h41 ) twitter

Shigeru Ishiba defendeu ampliação das relações do Japão com Brasil Ricardo Stuckert/PR - 26.03.2025

O primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, reafirmou o compromisso de o país e o Brasil trabalharem juntos no cenário global e de levar a relação entre ambas as nações a patamares maiores. Nessa perspectiva, uma das principais expectativas é em relação à eventual abertura de mercado para a comercialização da carne bovina brasileira no país. De acordo com Ishiba, o Japão irá enviar especialistas sanitários para avançar na comercialização do produto.

Na perspectiva das trocas comerciais, o primeiro-ministro também reiterou que os países continuarão colaborando para fortalecer o comércio e investimentos mútuos, envolvendo também o Mercosul. “Ratificamos o desejo de levar relações do Japão com o Mercosul a patamares maiores”, citou. De acordo com ele, Japão e Brasil exercerão liderança na criação de estrutura estratégica entre o país e o bloco.

Uma das principais expectativas com a ida do governo brasileiro ao Japão era para avançar na eventual abertura de mercado para a comercialização da carne bovina brasileira no país. Ishiba, então, afirmou que o Japão transmitiu disposição em enviar especialistas sanitários ao Brasil para avançar no comércio de carne. A previsão de ministros do Brasil é que, ao final da visita, seja estabelecido um cronograma para tal processo.

As declarações aconteceram durante cerimônia de assinatura entre o Brasil e o Japão nesta quarta-feira (26). O evento aconteceu após uma reunião bilateral entre o primeiro-ministro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ishiba afirmou que o Brasil e o Japão se tornaram parceiros globais estratégicos e, no encontro desta quarta, tiveram uma “franca troca de opiniões”. “Quando a comunidade internacional mergulha em conflitos e divisões, a cooperação com o Brasil torna-se fundamental”, afirmou o japonês. Diante disso, ele disse que os chefes de Estado do Brasil e Japão se comprometeram em visitar os países a cada dois anos.

O primeiro-ministro disse que os países lançaram uma parceria para fortalecimento da paz e do multilateralismo. Diante das guerras que se arrastam no Oriente Médio, Ishiba confirmou o compromisso de Japão e Brasil em colaborar com as situações do mundo.