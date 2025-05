Presidente da RECORD realiza visita institucional à sede da Apamagis Importância do diálogo entre imprensa e Judiciário foi destaque do encontro São Paulo|Do R7 23/05/2025 - 20h46 (Atualizado em 23/05/2025 - 20h49 ) twitter

Visita institucional do presidente da RECORD à sede administrativa da Apamagis Divulgação/Apamagis - 23.5.2025

Nesta sexta-feira (23), o presidente da RECORD, Luiz Cláudio Costa, realizou uma visita institucional à sede administrativa da Apamagis (Associação Paulista de Magistrados), onde foi recebido pelo presidente da entidade, Thiago Elias Massad.

O encontro teve como objetivo revalidar e aprimorar o canal de comunicação entre a Apamagis e a RECORD, visando à disseminação de informações de interesse da sociedade.

Durante a reunião, foi destacado que a importância do diálogo entre a imprensa e o Poder Judiciário é fundamental para fortalecer a transparência e o acesso à informação.

Além dos presidentes das duas instituições, participaram do encontro:

a 2ª vice-presidente da Apamagis, Laura de Mattos Almeida;

o diretor do Departamento Financeiro, Renato Siqueira;

o diretor-adjunto de Departamento de Secretaria, José Fabiano Camboim;

o diretor de Relações Institucionais da IURD, Bp Vitor Paulo; e

a gerente de Relações Institucionais da RECORD, Karina Lajusticia.

