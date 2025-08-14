Prints revelam estratégia de suposto esquema de corrupção na prefeitura de São Bernardo Paulo Iran é acusado de usar recursos desviados para pagar despesas pessoais do prefeito Marcelo Lima (Podemos) São Paulo|Luiza Marinho*, do R7, em Brasília 14/08/2025 - 14h29 (Atualizado em 14/08/2025 - 14h31 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Polícia Federal investiga um esquema de corrupção na prefeitura de São Bernardo do Campo, envolvendo o prefeito Marcelo Lima.

Recursos desviados eram utilizados para pagar despesas pessoais, como contas de celular e mensalidades de faculdade da filha do prefeito.

O controle financeiro do esquema era informal, com registros em post-its e troca de mensagens entre Marcelo Lima e o operador Paulo Iram.

A PF concluiu que Marcelo Lima era o elo central das movimentações financeiras ilícitas, estruturando um esquema de arrecadação e distribuição de valores desviados. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Prefeito Marcelo Lima foi afastado do cargo Reprodução/Redes Sociais/Facebook/Marcelo Lima - 1.2.2025

A Polícia Federal investiga um suposto esquema de corrupção na prefeitura de São Bernardo do Campo (SP) e deflagou uma operação nesta quinta-feira (14). O prefeito Marcelo Lima (Podemos) foi afastado do cargo. Ele é acusado de ter usado um operador financeiro para bancar despesas pessoais dele e da família.

Segundo o inquérito obtido pela RECORD, os pagamentos — que iam de contas de celular a mensalidades de faculdade de medicina — eram controlados em anotações feitas em bloco de notas, depois fotografados e guardados no celular de Paulo Iran Paulino de Costa, apontado como responsável pelas movimentações.

share Prints revelam estratégia de suposto esquema de corrupção na prefeitura de São Bernardo do Campo O inquérito aponta que Marcelo Lima tinha influência direta em uma rede de movimentações financeiras que girava em torno de Paulo Iran, apontado como operador. As conversas entre os dois começaram em julho de 2022 e revelam que o prefeito determinava pagamentos que Paulo executava, muitas vezes usando a conta da própria companheira, Karina Luz de Queiroz.

Perguntas e respostas

Qual é o foco das investigações da Polícia Federal em São Bernardo do Campo?

As investigações da Polícia Federal (PF) concentram-se em um suposto esquema de corrupção na prefeitura de São Bernardo do Campo (SP), onde o operador financeiro Paulo Iram Paulino de Costa teria desviado dinheiro para pagar contas pessoais do prefeito Marcelo Lima e de sua família.

Quais despesas foram pagas com o dinheiro desviado?

Entre as despesas pagas com o dinheiro desviado estão faturas de cartão de crédito, contas de celular e a mensalidade da faculdade de medicina da filha do prefeito, que custa R$ 8 mil.

Como era o controle financeiro do esquema?

O controle financeiro do esquema era descrito como “marcadamente informal”, com registros manuscritos em blocos de anotações. Um exemplo de movimentação financeira mostra um saldo inicial de R$ 1,8 milhão, com saídas registradas para diversos itens.

O que foi destacado no relatório da PF sobre as passagens aéreas?

O relatório da PF destaca o pagamento de uma passagem aérea para a esposa de Marcelo Lima, emitida por uma companhia americana, com destino a Washington (EUA).

Qual foi a situação da filha do prefeito durante a pandemia?

A filha do prefeito foi beneficiária do Auxílio Emergencial durante a pandemia de Covid-19, período em que Marcelo Lima exercia o cargo de vice-prefeito da cidade.

Como se desenvolveu a comunicação entre Paulo Iram e Marcelo Lima?

As trocas de mensagens diretas entre Paulo Iram e Marcelo Lima começaram em 26 de julho de 2022 e se estenderam até o final daquele ano, demonstrando uma relação de subordinação financeira, com Marcelo solicitando pagamentos e Paulo Iram os executando.

O que a PF observou sobre a natureza das mensagens trocadas?

A PF observou que as mensagens eram configuradas como temporárias e apagadas automaticamente, sugerindo uma tentativa de ocultar as transações e discussões financeiras.

Quais cargos foram discutidos nas conversas entre Marcelo Lima e Paulo Iram?

Nas conversas, Marcelo Lima tratou sobre a nomeação dele e da esposa para cargos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A PF confirmou que Paulo foi nomeado assessor de um gabinete no mesmo dia da conversa.

Qual é a conclusão da PF sobre o papel de Marcelo Lima no esquema?

A PF concluiu que Marcelo Lima é o eixo articulador das movimentações financeiras ilícitas, com Paulo Iram atuando como seu braço operacional. O relatório aponta que a documentação e as comunicações revelam um esquema estruturado de arrecadação e distribuição de valores de origem ilícita.

