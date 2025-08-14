Prints revelam estratégia de suposto esquema de corrupção na prefeitura de São Bernardo
Paulo Iran é acusado de usar recursos desviados para pagar despesas pessoais do prefeito Marcelo Lima (Podemos)
A Polícia Federal investiga um suposto esquema de corrupção na prefeitura de São Bernardo do Campo (SP) e deflagou uma operação nesta quinta-feira (14). O prefeito Marcelo Lima (Podemos) foi afastado do cargo. Ele é acusado de ter usado um operador financeiro para bancar despesas pessoais dele e da família.
Segundo o inquérito obtido pela RECORD, os pagamentos — que iam de contas de celular a mensalidades de faculdade de medicina — eram controlados em anotações feitas em bloco de notas, depois fotografados e guardados no celular de Paulo Iran Paulino de Costa, apontado como responsável pelas movimentações.
Perguntas e respostas
Qual é o foco das investigações da Polícia Federal em São Bernardo do Campo?
As investigações da Polícia Federal (PF) concentram-se em um suposto esquema de corrupção na prefeitura de São Bernardo do Campo (SP), onde o operador financeiro Paulo Iram Paulino de Costa teria desviado dinheiro para pagar contas pessoais do prefeito Marcelo Lima e de sua família.
Quais despesas foram pagas com o dinheiro desviado?
Entre as despesas pagas com o dinheiro desviado estão faturas de cartão de crédito, contas de celular e a mensalidade da faculdade de medicina da filha do prefeito, que custa R$ 8 mil.
Como era o controle financeiro do esquema?
O controle financeiro do esquema era descrito como “marcadamente informal”, com registros manuscritos em blocos de anotações. Um exemplo de movimentação financeira mostra um saldo inicial de R$ 1,8 milhão, com saídas registradas para diversos itens.
O que foi destacado no relatório da PF sobre as passagens aéreas?
O relatório da PF destaca o pagamento de uma passagem aérea para a esposa de Marcelo Lima, emitida por uma companhia americana, com destino a Washington (EUA).
Qual foi a situação da filha do prefeito durante a pandemia?
A filha do prefeito foi beneficiária do Auxílio Emergencial durante a pandemia de Covid-19, período em que Marcelo Lima exercia o cargo de vice-prefeito da cidade.
Como se desenvolveu a comunicação entre Paulo Iram e Marcelo Lima?
As trocas de mensagens diretas entre Paulo Iram e Marcelo Lima começaram em 26 de julho de 2022 e se estenderam até o final daquele ano, demonstrando uma relação de subordinação financeira, com Marcelo solicitando pagamentos e Paulo Iram os executando.
O que a PF observou sobre a natureza das mensagens trocadas?
A PF observou que as mensagens eram configuradas como temporárias e apagadas automaticamente, sugerindo uma tentativa de ocultar as transações e discussões financeiras.
Quais cargos foram discutidos nas conversas entre Marcelo Lima e Paulo Iram?
Nas conversas, Marcelo Lima tratou sobre a nomeação dele e da esposa para cargos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A PF confirmou que Paulo foi nomeado assessor de um gabinete no mesmo dia da conversa.
Qual é a conclusão da PF sobre o papel de Marcelo Lima no esquema?
A PF concluiu que Marcelo Lima é o eixo articulador das movimentações financeiras ilícitas, com Paulo Iram atuando como seu braço operacional. O relatório aponta que a documentação e as comunicações revelam um esquema estruturado de arrecadação e distribuição de valores de origem ilícita.
