Procon de São Paulo cobra explicações sobre ‘taxa de processamento’ na venda de ingressos online Órgão deu 48 horas úteis para a empresa Eventim, responsável pela comercialização dos tickets, se manifestar. São Paulo|Do R7 27/06/2025 - 09h42 (Atualizado em 27/06/2025 - 09h52 ) twitter

De acordo com relatos de consumidores nas redes sociais, a taxa é de R$ 33,33 Reprodução/Agência Brasil/Arquivo

O Procon de São Paulo notificou a empresa Eventim para explicar a cobrança intitulada “Taxa de Processamento”, aplicada na venda de ingressos online para um show internacional marcado para 5 de fevereiro de 2026, no Allianz Parque.

O órgão de defesa do consumidor estabeleceu um prazo de 48 horas úteis para que a empresa apresente justificativas detalhadas.

O R7 entrou em contato com a Eventim e aguarda resposta. O espaço segue aberto para manifestações.

De acordo com relatos de consumidores nas redes sociais, a taxa é de R$ 33,33. Somada a outras cobranças, o valor final das tarifas pode ultrapassar R$ 250.

Para o Procon-SP, as empresas podem cobrar taxas desde que, comprovadamente, se refiram a serviços efetivamente prestados, não se referindo a custos do negócio já embutidos no valor do ingresso, por serem parte da operação.

Além disso, o órgão entende que é um dever das empresas apresentar, de forma clara, objetiva e prévia, o valor total que o consumidor terá que desembolsar para arcar com o ingresso. Ou seja, logo ao fazer a oferta do serviço (publicidade, site de compra, bilheteria etc.) este valor total deve ser informado; e o consumidor não pode ir descobrindo os valores conforme vai avançando no processo de compra.

Os ingressos para a banda americana My Chemical Romance começam a ser vendidos ao público geral às 10h desta sexta-feira (27).

