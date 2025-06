Trauma contundente e hemorragia causaram a morte de brasileira em vulcão na Indonésia Autópsia mostrou que foram encontrados ossos quebrados nas regiões do peito, costas e coluna Internacional|Do R7 27/06/2025 - 07h29 (Atualizado em 27/06/2025 - 07h39 ) twitter

Corpo de Juliana Marins foi resgatado na última quarta-feira (24)ta Reprodução/Instagram/@resgatejulianamarins - 22.6.2025

A autópsia realizada no corpo da publicitária brasileira Juliana Marins, encontrada morta em um vulcão na Indonésia, apontou que a causa da morte foi um trauma contundente que afetou órgãos internos, além de uma hemorragia grave. O exame foi feito em um hospital local e o resultado foi divulgado nesta sexta-feira (27).

Segundo o laudo, foram identificadas fraturas em várias partes do corpo, incluindo tórax, costas, ombros, coluna e coxa. Também foram observados arranhões e escoriações. Natural de Niterói (RJ), Juliana caiu em uma vala enquanto fazia uma trilha no vulcão Rinjani, na ilha de Lombok.

Em coletiva à imprensa, o especialista forense Ida Bagus Alit explicou que os ferimentos provocaram danos internos severos, levando à morte. “Essas fraturas causaram lesões em órgãos internos e sangramento. A principal causa da morte foram os ferimentos na caixa torácica e nas costas”, afirmou.

Alit também destacou não haver indícios de que Juliana tenha sobrevivido por muito tempo após o acidente. “Havia um ferimento na cabeça, mas sem sinais de hérnia cerebral — que costuma surgir horas ou dias após o trauma. Da mesma forma, apesar do sangramento significativo no tórax e abdômen, nenhum órgão apresentava retração típica de hemorragias lentas. Isso indica que a morte ocorreu logo após os ferimentos”, completou.

Quanto ao horário da morte, o especialista estima que Juliana tenha falecido cerca de 20 minutos após sofrer os ferimentos. No entanto, ele ressalta que é difícil determinar o momento exato, devido a diversos fatores — entre eles, o fato de o corpo ter sido transportado até o hospital em um freezer.

Além disso, segundo o perito, não foram encontrados sinais de hipotermia. “Com base nos sinais observados, estima-se que a morte tenha ocorrido pouco tempo após os ferimentos”, afirmou.

Relembre o caso

Nascida em Niterói (RJ), Juliana Marins tinha 26 anos e era publicitária. Desde a madrugada de sábado (21), ela estava isolada em um penhasco no Monte Rinjani, na Indonésia. A turista se acidentou durante uma trilha na região de Cemare Nunggal, em Lombok.

De acordo com as equipes locais, o resgate foi dificultado devido ao terreno íngreme e às condições climáticas dos últimos dias.

Na terça-feira (24), a família informou que Juliana foi encontrada sem vida pelas equipes de resgate.

