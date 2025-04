Promotor denuncia Pablo Marçal por atribuir a Tabata Amaral ‘abandono do pai’ Durante a campanha à Prefeitura de São Paulo, no ano passado, Marçal disse que Tabata abandonou o pai em seu leito de morte São Paulo|Do Estadão Conteúdo 14/04/2025 - 21h12 (Atualizado em 14/04/2025 - 21h15 ) twitter

Fala de Marçal contra Tabata ocorreu na campanha eleitoral de 2024 Reprodução/RECORD

O promotor de Justiça Cleber Masson denunciou nesta segunda-feira (14) o empresário Pablo Marçal por imputar à deputada Tabata Amaral (PSB-SP), durante a campanha à Prefeitura de São Paulo, no ano passado, o “abandono do pai em seu leito de morte”. Durante a campanha, ele se desculpou pela declaração.

A reportagem pediu manifestação de Marçal, o que não havia ocorrido até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

O ataque de Pablo ocorreu no dia 4 de julho. O objetivo do então pré-candidato à Prefeitura, diz o promotor, era “solapar a reputação da adversária perante o eleitorado paulistano, angariando, em seu favor, votos que poderiam ser a ela destinados”.

“Eu também tive um pai que foi alcoólatra, mas a família ajudou ele, e ele deixou o alcoolismo. O pai dela, ela foi para Harvard, e o pai dela acabou morrendo. Igual imagino o que ela pode fazer com o povo de São Paulo”, declarou Marçal ao podcast Isto É, na ocasião.

‌



O promotor destaca que a gravação “teve ampla repercussão e atualmente conta com mais de 850 mil visualizações, sem prejuízo das incontáveis divulgações na imprensa e nas redes sociais”.

Cleber Masson pede a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima pela infração.

