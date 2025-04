Sem citar Bolsonaro, Lula diz que ex-presidente ‘só contou mentira e provocou boa-fé do povo’ Público respondeu à provocação do petista com gritos de ‘sem anistia’, em referência ao projeto que perdoa envolvidos no 8/1 Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 14/04/2025 - 18h25 (Atualizado em 14/04/2025 - 18h28 ) twitter

Lula inaugurou campus da UFF em Campos dos Goytacazes (RJ) Paulo Pinto/Agência Brasil - 8.4.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira (14) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) governo o Brasil “só para contar mentira e para provocar a boa-fé do povo”. Sem citar o nome de Bolsonaro, o petista criticou a gestão do ex-presidente durante evento educacional em Campos dos Goytacazes (RJ).

“Procurem a história de Campos, do Rio de Janeiro e vejam quais foram os últimos presidentes que investiram em educação. Não precisa eu ficar falando quem, analisem quantas escolas foram feitas no mandato que terminou outro dia atrás. Pesquisem quantos institutos federais e universidades foram feitas, que vocês vão perceber que tem gente que passou por este país governando só para contar mentira e para provocar a boa-fé do nosso povo”, declarou Lula.

Em resposta à provocação, o público gritou “sem anistia”, em referência ao projeto de lei que concede perdão aos envolvidos nos atos extremistas de 8 de janeiro de 2023.

Mais cedo, o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ) protocolou um pedido de urgência à proposta. A maioria das assinaturas da solicitação são de partidos que compõem a base do governo Lula.

Agenda

Lula inaugurou nesta segunda-feira (14) o campus da UFF (Universidade Federal Fluminense) em Campos dos Goytacazes (RJ). A nova estrutura está no subdistrito de Guarus, que tem a maior aglomeração urbana da região — localização “estratégica”, segundo o Executivo. O governo federal investiu R$ 72,4 milhões nas obras.

O empreendimento tem mais de 40 salas, 13 laboratórios, biblioteca e auditório. No novo campus, estão seis cursos de bacharelado e licenciatura: ciências econômicas, ciências sociais, geografia, história, psicologia e serviço social.

Desde 2016, o campus funcionava provisoriamente em contêineres e prédios alugados, além de uma estrutura própria da UFF. Segundo o governo federal, o improviso custou R$ 24 milhões.

