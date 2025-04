Justiça condena Pablo Marçal a indenizar Guilherme Boulos em R$ 30 mil por falas em podcast Caso descumpra a ordem, o influenciador pode ser multado em R$ 1 mil por dia útil, até o limite de R$ 50 mil Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 08/04/2025 - 08h21 (Atualizado em 08/04/2025 - 08h21 ) twitter

Justiça condena Pablo Marçal a indenizar Guilherme Boulos Edu Moraes/RECORD

O empresário e influenciador Pablo Marçal (PRTB) foi condenado a pagar R$ 30 mil ao deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) por danos morais, após declarações feitas durante um podcast. Marçal e Boulos foram adversários na disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2024, vencida pelo atual prefeito Ricardo Nunes (MDB).

A decisão é do último sábado (5) da 9ª Vara Cível do Tribunal de Justiça. O R7 procurou a defesa de Marçal, mas até a última atualização da reportagem não obteve retorno.

A condenação se refere a uma entrevista concedida por Marçal ao podcast “Os Sócios”, publicada há cerca de oito meses e que já acumula mais de 2 milhões de visualizações no YouTube. No episódio, o empresário acusou Boulos de liderar ocupações ilegais e cobrar aluguel de famílias vulneráveis.

“O Boulos, ninguém sabe, mas eu vou revelar isso nessa campanha: ele é a maior imobiliária irregular do Estado de São Paulo. Ele coloca a família lá [...] cobra R$ 700,00 de aluguel desse povo”, afirmou Marçal na ocasião.

Na sentença, o juiz Anderson Cortez Mendes destacou que o empresário não apresentou provas que sustentassem suas afirmações e se limitou a alegar liberdade de expressão. “Limitou-se a alegar não ter ultrapassado os limites da liberdade de expressão e da crítica política [...], sem, contudo, juntar qualquer elemento de prova bastante a demonstrar que a imputação era verdadeira”, escreveu o magistrado.

A Justiça, no entanto, negou o pedido da defesa de Boulos para a remoção do episódio do canal no YouTube. Marçal, por outro lado, foi obrigado a retirar das próprias redes sociais — como Instagram, Facebook, X (ex-Twitter) e TikTok — qualquer publicação contendo trechos ou links da entrevista.

Caso descumpra a ordem, o influenciador pode ser multado em R$ 1 mil por dia útil, até o limite de R$ 50 mil. Se voltar a divulgar o conteúdo, outra multa de R$ 50 mil poderá ser aplicada.

