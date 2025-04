Após cirurgia, Bolsonaro tem ‘boa evolução’ e consegue caminhar pelo quarto, diz boletim Ex-presidente precisou ser submetido a cirurgia após passar mal durante uma agenda no Rio Grande do Norte Brasília|Do R7 14/04/2025 - 18h05 (Atualizado em 14/04/2025 - 18h23 ) twitter

Ex-presidente passou por cirurgia neste domingo Divulgação/ Bolsonaro

Após passar por um procedimento cirúrgico neste domingo (13), médicos do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmaram que ele está com uma “boa evolução clínica”, sem sangramentos, dores ou outras intercorrências. Segundo o boletim médico emitido pelo Hospital DF Star, durante o dia, Bolsonaro chegou a sentar e caminhar pelo quarto. Entretanto, ainda não há previsão de alta.

O procedimento, que durou 12 horas, foi realizado “sem intercorrências e sem necessidade de transfusão de sangue”. O ex-presidente precisou ser submetido a cirurgia após passar mal durante uma agenda no Rio Grande do Norte, na sexta-feira (11), quando sentiu dores e distensão abdominal. De acordo com os médicos, a operação foi necessária devido a uma obstrução intestinal.

“A obstrução intestinal era resultante de uma dobra do intestino delgado que dificultava o trânsito intestinal e que foi desfeita durante o procedimento de liberação das aderências”, diz o documento divulgado no sábado (12).

O ex-chefe do Executivo foi levado, em um primeiro momento, até um hospital em Natal (RN), onde recebeu os atendimentos iniciais. Após o quadro se estabilizar, Bolsonaro foi transferido para Brasília, onde passou pela cirurgia.

‌



O problema no intestino de Bolsonaro é consequência do ataque que ele sofreu em 2018, quando foi esfaqueado na barriga. Esta é sétima cirurgia que Bolsonaro precisa ser submetido desde o incidente.

Cirurgia

O procedimento foi feito pelo médico Cláudio Birolini, chefe da equipe cirúrgica. Ele explica que os profissionais precisaram de cerca de duas horas para conseguir acessar a cavidade abdominal de Bolsonaro, e outras quatro horas para fazer a liberação das aderências. “É importante saber que não está escrito nos livros o que a equipe deve fazer. Assim, nós tomamos a decisão com base no que foi achado. Nós fizemos o ‘arroz com feijão’ e o resultado foi satisfatório”, afirmou.

‌



Segundo Birolini, as aderências se formam quando as alças abdominais ficam agrupadas, e não soltas como acontece com quem nunca teve que passar uma intervenção cirúrgica no local. Ou seja, todo paciente que passa por cirurgia abdominal tem essas aderências, que podem ser assintomáticas ou virar um quadro mais sério.

Ainda segundo os médicos, Bolsonaro continua se alimentando por via venosa e, até o momento, não há previsão para que a alimentação oral seja retomada. “Não esperamos uma evolução rápida, porque o intestino precisa descansar e desinflamar para podermos retomar a alimentação oral”, pontuou Birolini.

‌



Boletim médico

“O Hospital DF Star informa que o ex-Presidente Jair Bolsonaro encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em acompanhamento pós-operatório de cirurgia de lise de extensas bridas e reconstrução de parede abdominal. Apresenta-se com boa evolução clínica, mantendo-se acordado, orientado, sem dor, sangramentos ou outras intercorrências. No decorrer do dia, sentou-se no leito e iniciou deambulação assistida, sem previsão de alta da unidade de terapia intensiva”, informa o boletim atual.

