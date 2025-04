Rota persegue carro, é alvo de tiros, revida e mata suspeito na Grande São Paulo Outro homem, que escapou do cerco dos PMs em Santo André, foi atingido no tórax e levado a hospital de São Bernardo do Campo São Paulo|André Carvalho, da Agência RECORD 18/04/2025 - 07h56 (Atualizado em 18/04/2025 - 08h00 ) twitter

Perseguição em Santo André (SP) terminou com um suspeito morto e outro baleado Reprodução/Viva ABC – 18.04.2025

Uma perseguição da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) a um carro com suspeitos terminou em troca de tiros, com um ocupante do veículo de passeio morto e outro baleado, no fim da noite de quinta-feira (18), em Santo André, na região metropolitana de São Paulo.

Os policiais militares faziam um patrulhamento ostensivo pelo bairro Aclimação, na cidade do ABC, quando cruzaram com um carro de cor prata.

Ao se aproximarem do veículo, o motorista acelerou. Houve uma perseguição. O homem perdeu o controle da direção e bateu no portão de uma residência.

Dois homens desembarcaram do veículo e atiraram nos policiais, que revidaram. Um dos suspeitos foi alvejado e outro fugiu. O suspeito baleado foi socorrido e encaminhado para o Pronto Socorro do Centro Hospitalar de Santo André, mas não resistiu aos ferimentos.

‌



Mais tarde, os agentes descobriram que um homem foi localizado na avenida São Bernardo do Campo, na Vilas Luzita, em Santo André, baleado no tórax. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo.

O caso foi registrado no 6º Distrito Policial de Santo André, mas será investigado pelo DHPP (Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa) por se tratar de morte decorrente de intervenção policial.

