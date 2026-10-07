Últimos dias: Sabesp tem mais de 60 vagas de estágio para 2027; inscrições terminam em 13 de outubro Programa oferece oportunidades em diferentes áreas, benefícios e jornada de desenvolvimento profissional

Sabesp programa de estágio Reprodução/Sabesp

Quem busca uma oportunidade para iniciar a carreira e colocar em prática os conhecimentos adquiridos na faculdade pode participar do Programa de Estágio 2027 da Sabesp. Ao todo, são mais de 60 vagas, com início das atividades previsto para fevereiro de 2027.

As oportunidades estão distribuídas entre São Paulo, Barueri, Osasco, Botucatu, Itatiba, Registro e Caraguatatuba. Os contratos terão duração inicial de 12 meses e poderão ser prorrogados por igual período.

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Para participar do processo seletivo, é necessário ter 18 anos ou mais, cursar bacharelado ou tecnólogo e ter previsão de formação entre 2027 e 2028. As inscrições podem ser feitas até 13 de outubro, pelo site.

O programa é voltado a estudantes de bacharelado e tecnólogo de diferentes áreas do conhecimento. Os selecionados poderão atuar em frentes como Engenharia e Operações, Tecnologia, Finanças, Jurídico, Comercial, Sustentabilidade, Experiência do Cliente, Gente e Gestão, Auditoria, Compliance e Novos Negócios, de acordo com sua formação e o perfil de cada vaga.

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Além da experiência prática, os estudantes participarão de uma jornada de desenvolvimento técnico e comportamental, com atividades voltadas à ampliação de conhecimentos, ao desenvolvimento de competências e à preparação para os desafios profissionais.

Estágio pode abrir novos horizontes

Rafaela Vieira Guimarães faz estágio no setor de Comunicação da Sabesp. Divulgação/SABESP

“Trabalhar em uma empresa que lida com algo tão essencial para a vida das pessoas me fez enxergar a comunicação de outra forma, principalmente pelo desafio de transformar assuntos técnicos e complexos em mensagens simples, claras e acessíveis para diferentes públicos”, diz Rafaela Vieira Guimarães, 22 anos, que cursa Publicidade e Propaganda e atua na área de Publicidade da Sabesp há um ano e dois meses.

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Segundo Josué Bressane, diretor-executivo de Gente & Gestão da Sabesp, os novos talentos também terão a oportunidade de participar dos desafios de expansão do saneamento no Estado.

“Com o nosso Programa de Estágio, convidamos jovens engajados a contribuir para a meta de universalizar o saneamento no estado de São Paulo até 2029”, afirma.

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Quais são os benefícios?

Além da bolsa-auxílio compatível com o mercado, os selecionados terão:

assistência médica;

vale-refeição;

TotalPass;

Day Off no aniversário;

acesso à UniSabesp, universidade corporativa da Companhia.

Mais do que uma oportunidade de adquirir experiência, o Programa de Estágio da Sabesp permite que os estudantes desenvolvam novas habilidades, conheçam diferentes possibilidades de carreira e contribuam para projetos que impactam a vida de milhões de pessoas. Para quem deseja começar sua trajetória profissional com aprendizado, desafios e propósito, esse pode ser o primeiro passo. As inscrições seguem abertas até 13 de outubro.