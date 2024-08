São Paulo enfrenta apagão em vários bairros neste sábado A falha ocorreu após interrupção de carga com o desligamento dos equipamentos da subestação Guarulhos, segundo o ONS São Paulo|Do R7 31/08/2024 - 19h09 (Atualizado em 31/08/2024 - 19h56 ) ‌



Região central de São Paulo tem falta de luz LEANDRO CHEMALLE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO - 31.08.2024

Um apagão atingiu várias regiões de São Paulo no início a noite deste sábado (31). Bairros das zonas norte e zona leste e da região central ficaram sem energia a partir das 17h31, além do município de Guarulhos, na Grande São Paulo, onde fica o Aeroporto Internacional de São Paulo.

Segundo o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), a falha foi provocada após interrupção de carga de cerca de 870 MW neste sábado, às 17h31, depois do desligamento de todos os equipamentos da subestação Guarulhos, de propriedade da Eletrobras. Em função do ocorrido, houve interrupção das cargas da Enel-SP atendidas pelas subestações Norte e Miguel Reale.

“O ONS ainda aguarda informações dos agentes para analisar a causa. As equipes do ONS e dos agentes estão dedicadas para a retomada do serviço à sociedade com segurança, no menor tempo possível”, afirmou a agência em nota.

Avenidas e ruas dos bairros afetados ficaram às escuras, sem funcionamento de semáforo. Ainda não havia o número de pessoas afetadas. A avenida Paulista, na região central, teve a energia restabelecida quase uma hora e meia depois, após as 19h. Segundo alguns moradores dessas áreas, a luz estava voltando aos poucos.

O transporte da cidade não foi afetado. Apesar de o problema ter afetado Guarulhos, o Aeroporto Internacional estava operando normalmente, segundo a assessoria de imprensa.

O Metrô de São Paulo disse que houve uma queda de energia durante um minuto em uma subestação da Linha 2-Verde. Porém, como a interrupção foi rápida, o fato não chegou a ser registrado internamente e todas as linhas funcionam normalmente, assim como os trens da CPTM.

A Enel Distribuição São Paulo informou em nota que uma ocorrência envolvendo o sistema de transmissão, que não pertence à companhia, afetou o fornecimento de energia para clientes da distribuidora no fim da tarde deste sábado.

“A companhia está trabalhando com manobras remotas na rede para reduzir o número de clientes impactados das regiões leste e norte da área de concessão”, afirma em nota.

A EDP também informou que, às 17h31, houve uma ocorrência não pertencente ao sistema de energia da companhia, que impactou parte da cidade de Guarulhos, principalmente na região de Vila Galvão, Gopouva, Vila Rosália, Macedo, Parque Continental e Parque Santo Antônio.

A companhia ressalta que realizou manobras em seu sistema para reduzir o impacto aos seus clientes, e, às 19h37, a energia foi restabelecida para todos os moradores.