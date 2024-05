São Paulo registra recorde de calor para maio desde 2010

Alto contraste

A+

A-

Temperatura alta deve ser mantida nesta quinta-feira (2) (EDI SOUSA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 01.05.2025)

A tarde desta quarta-feria (1º) já pode ser considerada uma das mais quentes em São Paulo no mês de maio, segundo o instituto Climatempo. A temperatura máxima provisória registrada pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) foi de 31°C. A última vez que a capital paulista teve temperatura de 30°C ou mais neste período foi em 7 de maio de 2010, com 31,3°C.

O recorde histórico de calor para o mês é de 31,7°C, registrado em 2001.

Com máxima prevista em 33°C para a tarde desta quinta-feira (2), a cidade poderá estabelecer um novo recorde de calor para um dia de maio, em 81 anos, desde 1943, quando começaram as medições meteorológicas regulares no Mirante de Santana, na zona norte.

Temperaturas iguais ou acima de 30°C registradas em maio na cidade de São Paulo

Publicidade

- 31,7°C - 03/05/2001 (recorde de calor para um dia de maio desde 1943)

- 31,3°C - 07/05/2010

Publicidade

- 31°C - 01/05/2024 (máxima provisória)

- 30,7°C - 02/05/2001

Publicidade

- 30,1°C - 01/05/2003

Fonte: Inmet/Mirante de Santana

Outono quente

Na última semana, a quarta onda de calor do ano provocou um alerta de perigo, devido às altas temperaturas, em regiões de seis estados do país. O Inmet avisou, desde o último sábado (27), que havia risco à saúde no oeste e noroeste de São Paulo, norte do Paraná, Triângulo Mineiro, sul de Goiás, sul de Mato Grosso e em todo o Mato Grosso do Sul.

O alerta ocorre quando temperaturas ficam ao menos 5°C acima da média desta época do ano por período de três a cinco dias.

Mas, segundo a Climatempo, o calor deve intensificar ainda mais nos próximos dias e atuar até o dia 10 de maio.





Ranking do calor no Brasil em 1º de maio

Pela medição do Inmet (lista sujeita a alterações depois das 21h)

- Niterói (RJ) 37,6°C

- Paranapoema (PR): 37,4°C

- Corumbá (MS): 37,0°C

- Cuiabá (MT): 36,9°C

- Seropédica (RJ): 36,9°C

- Rio de Janeiro/Vila Militar (RJ): 36,7°C

- Porto Murtinho (MS): 36,6°C

- Água Clara (MS): 36,1°C

Fonte: Climatempo