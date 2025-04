Sem ambulância para resgate, policiais ajudam em trabalho de parto, e mulher dá à luz em casa Agentes faziam patrulhamento de rotina em Suzano, na Grande São Paulo, quando familiares pediram ajuda São Paulo|Do R7 e Khauan Wood*, da Agência RECORD 20/04/2025 - 09h33 (Atualizado em 20/04/2025 - 09h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Policiais militares ajudaram mulher a dar à luz em Suzano, na Grande São Paulo, no sábado (19) Divulgação/Polícia Militar

A PM (Polícia Militar) ajudou a salvar a mãe e um bebê em um trabalho de parto em Suzano, na região metropolitana de São Paulo, na noite deste sábado (19). O caso ocorreu no bairro Miguel Badra.

Segundo informações da PM, os agentes faziam patrulhamento pela região, quando foram chamados para atender a ocorrência. Ao chegarem, viram que a mãe estava em estado avançado de trabalho de parto.

Os policiais, então, prestaram os primeiros atendimentos, e a mãe deu à luz ao bebê ali mesmo. Após o parto, os agentes entraram em contato com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que informou não haver ambulâncias para o resgate.

Os PMs, então, encaminharam a mãe à Maternidade de Suzano, junto do recém-nascido. Até o momento, a mãe e a criança passam bem.

‌



O caso foi atendido pela 4ª Companhia do 32º Batalhão da PM.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

*Sob supervisão de Letícia Assis, da Agência RECORD.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp