Sem Tarcísio, Ricardo Nunes aparece em primeiro lugar na corrida ao governo de SP No cenário, atual prefeito tem 29,4% das intenções de voto, enquanto Márcio França aparece em 2º lugar, com 14,2% São Paulo|Do R7 26/08/2025 - 11h35 (Atualizado em 26/08/2025 - 11h49 )

Ricardo Nunes lidera disputa contra Márcio França JFDiorio/SECOM-25.08.2025

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), aparece com vantagem na corrida pelo governo do Estado em um cenário sem Tarcísio de Freitas (Republicanos) na disputa pela reeleição.

Segundo pesquisa Paraná Pesquisas, realizada entre 21 e 24 de agosto com 1.680 eleitores em 85 municípios, Nunes lidera com 29,4% das intenções de voto, à frente do ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB), que tem 14,2%.

O cenário em questão também não considera Geraldo Alckmin (PSB) e Fernando Haddad (PT) na disputa pelo governo paulista. Trata-se de uma hipótese estimulada, quando os entrevistados são questionados sobre qual candidato votariam se as eleições fossem hoje e cujos nomes são fornecidos aos participantes.

Na sequência, surgem a deputada federal Erika Hilton (PSOL), com 9,3%, e o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), com 8,6%. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), soma 8,0%.

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), tem 6,1%, e o ex-candidato à Presidência Felipe D’Avila (Novo) aparece com 3,1%.

Ainda, de acordo com a pesquisa, 7,6% dos entrevistados disseram não saber ou preferiram não opinar, enquanto 13,6% declararam intenção de votar em branco, nulo ou nenhum dos nomes apresentados.

A pesquisa tem margem de erro de 2,4 pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

