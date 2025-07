Sem Tarcísio, Ricardo Nunes lidera corrida ao governo de São Paulo em 2026 Prefeito da capital paulista aparece à frente de Márcio França e Erika Hilton, segundo levantamento do Paraná Pesquisas Brasília|Do R7, em Brasília 09/07/2025 - 13h29 (Atualizado em 10/07/2025 - 11h20 ) twitter

Ricardo Nunes lidera a disputa com 29,9% das intenções de voto

A ausência do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) no cenário da sucessão estadual em 2026 muda o quadro eleitoral em São Paulo.

De acordo com levantamento divulgado nesta quarta-feira (9) pelo instituto Paraná Pesquisas, o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), lidera a disputa com 29,9% das intenções de voto.

Em segundo lugar, surge Márcio França (PSB), ex-governador, com 14,2%. A deputada federal Erika Hilton (Psol) aparece logo atrás, com 11,8%. Rodrigo Manga (Republicanos), atual prefeito de Sorocaba, tem 8,8%. Alexandre Padilha (PT), ministro das Relações Institucionais, figura com 6,5%.

Na sequência, aparecem Paulo Serra (PSDB), com 4,9%, e Felipe D’Avila (Novo), com 2,9%. Entre os entrevistados, 14,3% disseram não votar em nenhum dos nomes apresentados ou votariam em branco/nulo, enquanto 6,8% não souberam ou preferiram não responder.

A pesquisa ouviu 1.680 eleitores em 84 municípios paulistas, entre os dias 4 e 8 de julho. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

Apesar de Tarcísio liderar todos os demais cenários em que aparece — chegando a 44,6% no principal cenário estimulado — a simulação sem o atual governador indica um espaço em aberto e reforça a visibilidade de nomes como Nunes e França em um cenário alternativo.

Veja todos os cenários

Cenário 1 – Estimulado com Alckmin

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 44,6%

Geraldo Alckmin (PSB): 20,6%

Erika Hilton (Psol): 9,6%

Rodrigo Manga (Republicanos): 5,3%

Alexandre Padilha (PT): 4,4%

Paulo Serra (PSDB): 3,9%

Felipe D’Avila (Novo): 1,3%

Nenhum/branco/nulo: 6,4%

Não sabe/não respondeu: 3,9%

Cenário 2 – Sem Alckmin

Com a exclusão de Alckmin, Tarcísio amplia sua vantagem, chegando a 47,3%. Em seguida, aparecem Márcio França (PSB), com 12,3%, e Erika Hilton, com 11,1%.

Cenário 3 – Com Fernando Haddad

Na simulação em que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), entra na disputa, Tarcísio também lidera com folga: 46,8%, contra 17,2% do petista.

Cenário 4 – Sem Tarcísio

Quando o atual governador é retirado da lista, Ricardo Nunes (MDB), prefeito da capital paulista, assume a liderança com 29,9%, seguido por Márcio França, com 14,2%.

Veja os números:

Ricardo Nunes (MDB): 29,9%

Márcio França (PSB): 14,2%

Erika Hilton (Psol): 11,8%

Rodrigo Manga (Republicanos): 8,8%

Alexandre Padilha (PT): 6,5%

Paulo Serra (PSDB): 4,9%

Felipe D’Avila (Novo): 2,9%

Nenhum/branco/nulo: 14,3%

Não sabe/não respondeu: 6,8%

Cenário 5 – Sem Tarcísio e Nunes

Márcio França lidera com 17,9%, seguido de perto por Erika Hilton (12,3%) e Rodrigo Manga (11,9%).

Cenário 6

Márcio França (PSB): 19,7%

Erika Hilton (Psol): 12,3%

Rodrigo Manga (Republicanos): 12,0%

Alexandre Padilha (PT): 8,8%

Paulo Serra (PSDB): 6,7%

Felicio Ramuth (PSD): 4,7%

Felipe D’Avila (Novo): 3,3%

Nenhum/branco/nulo: 24,0%

Não sabe/não respondeu: 8,5%

Cenário 7

Márcio França (PSB): 19,4%

Erika Hilton (Psol): 12,1%

Rodrigo Manga (Republicanos): 11,9%

Alexandre Padilha (PT): 8,6%

Paulo Serra (PSDB): 6,7%

André do Prado (PL): 4,9%

Felipe D’Avila (Novo): 3,6%

Nenhum/branco/nulo: 24,3%

Não sabe/não respondeu: 8,5%

Cenário 8 – França e Capitão Derrite empatados

Márcio França (PSB): 18,0%

Capitão Derrite (PL): 16,1%

Erika Hilton (Psol): 12,3%

Rodrigo Manga (Republicanos): 9,3%

Alexandre Padilha (PT): 8,3%

Paulo Serra (PSDB): 6,6%

Felipe D’Avila (Novo): 2,4%

Nenhum/branco/nulo: 19,8%

Não sabe/não respondeu: 7,3%

Simulações de segundo turno

Nos cenários de eventual segundo turno, Tarcísio também se sobressai. Contra Alckmin, por exemplo, venceria com 56,4% dos votos.

