Suspeito joga carro contra poste para tentar matar a namorada na zona leste de São Paulo Ele ainda ligou para a mãe da companheira e disse que ela havia morrido, o que era mentira São Paulo|Guilherme Pitta*, da Agência RECORD 13/10/2024 - 13h49 (Atualizado em 13/10/2024 - 13h49 )

Casa noturna Caster Club, na zona leste de São Paulo, onde estava a vítima Reprodução/ Google Maps - 13.10.2024

Um suspeito tentou matar a própria namorada, após discutir com ela, na zona leste de São Paulo, neste sábado (12).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava em uma casa noturna quando o suspeito decidiu buscá-la. Após muita insistência, ela entrou no veículo e ele assumiu o volante.

Segundo a polícia, já no carro, o homem afirmou que iria passar em uma comunidade para comprar drogas antes de ir para casa. No caminho, os dois teriam discutido, e o suspeito, agredido a mulher com socos e tapas. Ela, então, teria conseguido pular para o banco de trás e ligar para a Polícia Militar.

O rapaz, então, disse que os dois iriam morrer e jogou o veículo contra um poste. Em seguida, ele fugiu e ligou para a mãe da namorada, dizendo que ela havia morrido, o que era mentira.

A 2ª Companhia do 21º Batalhão foi acionada para o local, acreditando se tratar de um acidente de trânsito, mas logo percebeu que se tratava de tentativa de homicídio. A vítima foi encaminhada ao 42º Distrito Policial, onde o caso foi registrado.

*Sob supervisão de André Carvalho