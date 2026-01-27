Temporal provoca 500 km de congestionamento, alagamentos e queda de árvores em SP
Defesa Civil emitiu alerta de chuva forte, raios e granizo para a capital paulista na tarde desta terça (27)
Um forte temporal atinge a cidade de São Paulo na tarde desta terça-feira (27). A Defesa Civil emitiu alerta de chuva forte, raios e granizo para a capital paulista, que registra mais de 500 km de congestionamento e áreas alagadas.
Trechos da Marginal Tietê tiveram acúmulo de água, mas veículos seguem transitando. Duas árvores caíram e uma delas atingiu um carro no bairro de Higienópolis, na zona oeste.
O Corpo de Bombeiros alertou para chuvas e ventos na capital e na região metropolitana entre 14h e 16h. Até o momento, foram registradas 13 chamadas para queda de árvores, uma para desabamento e três para enchentes.
