São Paulo |Do R7, com RECORD NEWS

Temporal provoca 500 km de congestionamento, alagamentos e queda de árvores em SP Defesa Civil emitiu alerta de chuva forte, raios e granizo para a capital paulista na tarde desta terça (27)

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Chuvas fortes provocam mais de 500 km de congestionamento em São Paulo.

Defesa Civil emitiu alerta de chuva, raios e granizo para a capital.

Áreas de alagamento e quedas de árvores, com uma árvore atingindo um carro em Higienópolis.

Corpo de Bombeiros atende 13 chamadas para queda de árvores e enchentes na região. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Um forte temporal atinge a cidade de São Paulo na tarde desta terça-feira (27). A Defesa Civil emitiu alerta de chuva forte, raios e granizo para a capital paulista, que registra mais de 500 km de congestionamento e áreas alagadas.

Trechos da Marginal Tietê tiveram acúmulo de água, mas veículos seguem transitando. Duas árvores caíram e uma delas atingiu um carro no bairro de Higienópolis, na zona oeste.

‌



O Corpo de Bombeiros alertou para chuvas e ventos na capital e na região metropolitana entre 14h e 16h. Até o momento, foram registradas 13 chamadas para queda de árvores, uma para desabamento e três para enchentes.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!