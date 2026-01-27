Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Temporal provoca 500 km de congestionamento, alagamentos e queda de árvores em SP

Defesa Civil emitiu alerta de chuva forte, raios e granizo para a capital paulista na tarde desta terça (27)

São Paulo|Do R7, com RECORD NEWS

  • Google News

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Chuvas fortes provocam mais de 500 km de congestionamento em São Paulo.
  • Defesa Civil emitiu alerta de chuva, raios e granizo para a capital.
  • Áreas de alagamento e quedas de árvores, com uma árvore atingindo um carro em Higienópolis.
  • Corpo de Bombeiros atende 13 chamadas para queda de árvores e enchentes na região.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Um forte temporal atinge a cidade de São Paulo na tarde desta terça-feira (27). A Defesa Civil emitiu alerta de chuva forte, raios e granizo para a capital paulista, que registra mais de 500 km de congestionamento e áreas alagadas.

Trechos da Marginal Tietê tiveram acúmulo de água, mas veículos seguem transitando. Duas árvores caíram e uma delas atingiu um carro no bairro de Higienópolis, na zona oeste.


O Corpo de Bombeiros alertou para chuvas e ventos na capital e na região metropolitana entre 14h e 16h. Até o momento, foram registradas 13 chamadas para queda de árvores, uma para desabamento e três para enchentes.

Search Box

Busque no R7

 

Bombeiros

Chuvas

Defesa Civil

São Paulo (Cidade)

São Paulo (Estado)

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.