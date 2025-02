Veja quem são os 12 mortos em acidente de ônibus com universitários em Nuporanga (SP) Jovens envolvidos em acidente fatal nesta quinta (20) em Nuporanga estudavam em faculdade particular; governador e prefeitos publicam notas de pesar São Paulo|Do R7 Record Interior SP 21/02/2025 - 14h49 (Atualizado em 21/02/2025 - 14h49 ) twitter

Veja quem são os 12 mortos em acidente de ônibus com universitários em Nuporanga (SP)

A Universidade de Franca (Unifran) decretou luto oficial de três dias e suspendeu as aulas em todos os cursos nesta sexta (21), após o acidente que matou 12 estudantes e deixou 19 feridos na noite desta quinta (20), em Nuporanga. De acordo com nota oficial, a Unifran informou que está priorizando nesse momento a acolhida dos alunos e docentes, assim como dos familiares, conforme chegam as informações e confirmações. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (REP), expressou solidariedade aos familiares das vítimas, assim como os prefeitos de Franca, São Joaquim da Barra e Nuporanga, onde aconteceu o acidente, que publicaram notas de pesar.