Policial salva bebê de 7 meses engasgado em São Paulo; veja vídeo

Um bebê de 7 meses foi salvo após sofrer uma convulsão e engasgar enquanto estava a caminho do hospital com sua mãe, mas foi socorrido antes por Policiais Militares na zona sul de São Paulo, nesta quinta-feira (7).

A mãe e a filha estavam em um carro de aplicativo quando o incidente ocorreu. Diante da urgência, o motorista se dirigiu diretamente à base da 2ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano para pedir ajuda.

As câmeras corporais dos policiais registraram o momento em que a mãe, desesperada, chega com a bebê nos braços, pedindo socorro.

Imediatamente, um dos policiais realizou a manobra de Heimlich na criança, enquanto outro contatava o pronto-socorro para garantir atendimento prioritário. Um terceiro policial ficou do lado de fora, oferecendo apoio e tentando acalmar a mãe.

Após o salvamento a criança foi para Unidade Básica de Saúde Zumbi dos Palmares e realizou exames.

O soldado Barbosa, que realizou o procedimento de desengasgamento, explicou que já tinha lidado com casos semelhantes antes, mas este foi especialmente delicado, pois a criança estava “mole e sem reação”.