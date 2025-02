Café no calor faz mal? Desidrata? Descubra o que a ciência diz sobre isso Cafeína em excesso pode aumentar a produção de urina, mas quantidades baixas e moderadas não têm o mesmo efeito Saúde|Do R7 18/02/2025 - 10h42 (Atualizado em 18/02/2025 - 10h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Estudos recentes analisaram o papel da cafeína na desidratação Imagem criada por IA/Adobe Firefly

Café desidrata no calor? Estudos científicos mostram que o consumo moderado não prejudica a hidratação. Descubra mitos e verdades sobre café e saúde. — O termômetro dispara, mas o brasileiro não abre mão do seu cafezinho, nem mesmo durante a intensa onda de calor que assola diversas regiões do país nesta semana. Essa paixão nacional, no entanto, reacende uma antiga dúvida: faz bem tomar café com temperaturas tão altas? No passado, havia uma preocupação de que a cafeína estaria associada à desidratação. Mas não é bem assim.

De onde vem a crença de que o café desidrata?

A crença de que o café causa desidratação tem suas raízes em um estudo controverso realizado em 1928. Esta pesquisa, com apenas três participantes masculinos, concluiu que o consumo de água com cafeína aumentava o volume urinário em 50% após um período de abstinência de café e chá.

Apesar de suas limitações metodológicas, este estudo moldou a percepção pública sobre os efeitos do café na hidratação por décadas.

Pesquisa moderna revela: café pode ser tão hidratante quanto água

Um estudo revolucionário publicado na renomada revista científica PLOS ONE em 2014 desafiou a crença comum de que o café causa desidratação. Pesquisadores da Universidade de Birmingham compararam os efeitos do consumo de café e água em 50 homens que habitualmente bebiam de três a seis xícaras de café por dia.

‌



Surpreendentemente, os resultados não mostraram diferenças significativas na água corporal total, marcadores sanguíneos de hidratação ou volume urinário entre os grupos de café e água.

Cafeína e o efeito diurético: entendendo os limites

O efeito diurético do café está principalmente ligado à cafeína. Uma pesquisa na Frontiers in Nutrition (2017) revelou que uma alta ingestão de cafeína (6 mg/kg de peso corporal) pode aumentar a produção de urina. No entanto, níveis mais baixos (3 mg/kg) não afetam significativamente o equilíbrio de fluidos.

‌



Para contextualizar:

Uma xícara de café coado (240 ml): cerca de 95 mg de cafeína;

Um expresso (30 ml): aproximadamente 63 mg de cafeína.

Para uma pessoa de 70 kg, seriam necessárias cerca de quatro xícaras de café coado ou seis expressos para atingir o nível associado ao efeito diurético mais pronunciado.

‌



Café após exercício

Um estudo na Nutrition Today (2020) alerta que após exercícios intensos, o café pode dificultar a reposição de líquidos comparado à água. Em situações de exercício vigoroso ou calor extremo, é mais prudente optar por água ou bebidas esportivas para reidratação.

Consumo de café no calor: recomendações para manter-se hidratado

Curiosamente, em condições de desidratação induzida pelo calor, o consumo de café não agrava a desidratação, segundo um estudo no International Journal of Sports Medicine (2001). A EFSA (Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos) até recomenda incluir o café na contagem diária de líquidos.

No entanto, durante ondas de calor intenso, como a atual no Brasil, é aconselhável priorizar a ingestão de água e outros líquidos sem cafeína para garantir uma hidratação adequada.

Em conclusão, para a maioria das pessoas, o consumo moderado de café não causa desidratação significativa. Porém, em condições extremas de calor ou após exercícios intensos, é sempre mais seguro optar por água para manter-se bem hidratado.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5