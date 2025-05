Descubra os alimentos que dão gases Alimentos como leguminosas e vegetais crucíferos causam desconforto intestinal em algumas pessoas, mas não devem ser cortados da dieta... Feed TV - Saúde|Do R7 16/05/2025 - 12h25 (Atualizado em 16/05/2025 - 12h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Feijão (Foto: Reprodução) Feed TV - Saúde

Feijão, lentilha, grão-de-bico, brócolis, couve-flor, repolho e cebola estão entre os alimentos que mais causam gases e desconforto abdominal — especialmente em pessoas com maior sensibilidade intestinal. Mas, segundo o nutrólogo Dr. Francisco Saracuza, o problema está mais no modo de preparo e na adaptação do organismo, e não nos alimentos em si.

Para saber mais sobre como lidar com esses alimentos e melhorar sua digestão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde.

Leia Mais em Feed TV - Saúde:

Quatro exames que toda mulher deveria incluir no check-up, segundo especialista

Azeitona faz bem? Saiba os benefícios e cuidados com o consumo

Entenda os riscos por trás da tadalafila usada no tratamento da disfunção erétil