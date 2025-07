Hospitais universitários federais e governo fazem mutirão de cirurgias em todo o país Ao todo, serão mais de 7.900 atendimentos, sendo mais de 1.000 cirurgias, 1.200 consultas e 5.600 exames Saúde|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 02/07/2025 - 13h19 (Atualizado em 02/07/2025 - 14h22 ) twitter

Ministro Alexandre Padilha afirmou que iniciativa faz parte do programa 'Agora Tem Especialistas' Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

O Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira (2) que vai realizar um mutirão, em parceria com 45 hospitais universitários, para realizar cirurgias, exames e consultas em todo o país neste sábado (5). Chamada de “Dia E”, a iniciativa faz parte do programa ' Agora Tem Especialistas ‘, que tem como objetivo diminuir a fila de atendimento no SUS (Sistema Único de Saúde).

Segundo a pasta, a expectativa é de que sejam realizados mais 7.900 atendimentos, sendo mais de 1.000 cirurgias, 1.200 consultas e 5.600 exames. Os hospitais fazem parte da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirma que o mutirão será “o maior e mais diverso de cirurgias da história do SUS”. Outros dois mutirões estão previstos para acontecer ainda este ano, em setembro e em dezembro.

Camilo Santana, ministro da Educação, explica que a iniciativa faz parte de um trabalho que visa otimizar, cada vez mais, a eficiência dos hospitais universitários. “É um esforço coletivo para garantir o atendimento mais humanizado, o cuidado com o paciente e a redução de filas e o tempo de espera”, afirmou.

Painel de monitoramento

O governo federal anunciou na última semana que, pela primeira vez no Brasil, vai estruturar um painel nacional de monitoramento dos tempos de espera para cirurgias, exames e consultas especializadas no SUS.

A medida tem como objetivo organizar e otimizar o sistema, com a promessa de oferecer maior transparência e agilidade no atendimento à população. O anúncio foi feito em meio à coletiva para dar novas informações sobre o programa Agora Tem Especialistas.

A proposta autoriza o governo a apoiar estados e municípios na oferta de atendimentos especializados, de forma complementar à rede pública. Um credenciamento contínuo será aberto para clínicas, hospitais e ambulatórios privados interessados em prestar esses serviços.

Segundo Padilha, a intenção é aproximar a experiência do SUS àquela oferecida por planos de saúde.

