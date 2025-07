Ministério da Saúde realizou a maior entrega de ambulâncias desde 2023 Devido à expansão de 2.462 novas unidades, mais de 5 milhões de pessoas passarão a ter acesso ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), que é gratuito e atende casos graves Saúde|R7 Conteúdo e Marca 31/07/2025 - 14h19 (Atualizado em 31/07/2025 - 14h19 ) twitter

Carolina Antunes/MS

Com investimentos do Novo PAC que ultrapassam R$ 40 milhões, o Ministério da Saúde realizou a maior entrega de ambulâncias da história desde 2023: 2.462 unidades, sendo 1.909 renovações de frota. Devido à expansão, mais de 5 milhões de pessoas passarão a ter acesso ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), que é gratuito e atende casos graves, como acidentes, dores no peito, falta de ar e desmaios.

Atualmente, o serviço do Sistema Único de Saúde (SUS) conta com mais de 4,3 mil ambulâncias em operação, alcançando 4.207 municípios e cerca de 90% da população brasileira (190 milhões de pessoas).

A meta do governo federal é universalizar o SAMU 192, que funciona 24h por dia, todos os dias da semana em todo o país, até o final de 2026, com a entrega de mais 2,3 mil ambulâncias, sendo 1,3 mil previstas para 2025.

Segundo o Ministério da Saúde, o atendimento do SAMU 192chega ainda mais rápido a quem precisa com mais veículos e cobertura em todo o país. Ou seja, socorro ágil, cuidado imediato e, principalmente, mais vidas sendo salvas.

Ao mesmo tempo, o governo tem investido recursos para reduzir o tempo de espera por atendimentos no SUS. Por meio do Programa Agora tem Especialistas, a pasta tem ampliado os mutirões e o uso de unidades móveis de saúde (carretas), fortalecido as consultas on-line, entre outras medidas que contribuem para garantir mais agilidade, eficiência e equidade no acesso à saúde especializada.