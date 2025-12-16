Pesquisadores descobrem que vacina contra herpes zóster pode reduzir as chances de demência A descoberta foi feita em uma análise no País de Gales; cientistas afirmam necessidade de mais pesquisas

Pesquisadores identificaram uma vacina que pode reduzir em até 20% o risco de demência.

A descoberta foi feita durante uma análise de sete anos no País de Gális.

Estudos sugerem uma relação entre infecções virais e o funcionamento do cérebro.

Cientistas alertam para a necessidade de mais pesquisas para confirmar essa conexão.

Pesquisadores descobriram que a imunização contra herpes zóster reduz o risco de demência em até 20%. O novo estudo traz indícios mais fortes de uma possível relação entre infecções virais e o funcionamento do cérebro.

A descoberta aconteceu durante uma análise dos efeitos do imunizante na população do País de Gales. A análise foi feita ao longo de sete anos.

A ligação entre a vacina e a demência existe pelo fato da doença viral permanecer latente no organismo. Isso faz com que a manifestação dela várias vezes possivelmente gere neurodegenerações.

Apesar da descoberta, os cientistas do estudo afirmam que são necessárias mais pesquisas para que o vínculo entre os dois fatores seja sustentado.

