Pesquisadores descobrem que vacina contra herpes zóster pode reduzir as chances de demência
A descoberta foi feita em uma análise no País de Gales; cientistas afirmam necessidade de mais pesquisas
Pesquisadores descobriram que a imunização contra herpes zóster reduz o risco de demência em até 20%. O novo estudo traz indícios mais fortes de uma possível relação entre infecções virais e o funcionamento do cérebro.
A descoberta aconteceu durante uma análise dos efeitos do imunizante na população do País de Gales. A análise foi feita ao longo de sete anos.
A ligação entre a vacina e a demência existe pelo fato da doença viral permanecer latente no organismo. Isso faz com que a manifestação dela várias vezes possivelmente gere neurodegenerações.
Apesar da descoberta, os cientistas do estudo afirmam que são necessárias mais pesquisas para que o vínculo entre os dois fatores seja sustentado.
