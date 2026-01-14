Quem dorme menos têm mais chances de ter problemas cardíacos; médico adverte sobre os riscos da apneia do sono Doença está conectada com problemas cardiovasculares e leva a um descanso de baixa qualidade

Uma boa noite de sono é importante para uma vida saudável. Estudos indicam que pessoas que dormem menos de seis horas por noite têm um risco até 27% maior de desenvolver doenças cardiovasculares. Antonio Amorim de Araujo Filho, que é cardiologista e diretor de comunicação da Sobrac (Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas) alerta em entrevista ao Hora News desta quarta (14) que dormir mal não causa apenas cansaço.

Ele explica: “Aquela pessoa que tem um sono muito irregular faz com que o organismo entre em um alerta constante.” Uma vez agitado, o sistema nervoso simpático é ativado e passa a liberar substâncias como adrenalina e cortisol. “Esse paciente tem um aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca”. Amorim adverte que caso esse sono desbalanceado seja crônico, há grandes chances do paciente desenvolver arritmias, entre elas a fibrilação atrial, e doenças cardiovasculares.

“E não para por aí. Esse paciente pode ter uma resistência a insulina e não ter um controle tão bom na pressão arterial [...] hoje o sono é um dos pilares essenciais da prevenção cardiovascular”.

Um distúrbio que está diretamente ligado com a saúde do coração e a qualidade do descanso é a apneia do sono. O especialista afirma que roncos altos e acompanhados de pequenas paradas respiratórias não são normais e que os acompanhantes do indivíduo precisam ficar atentos a estes sinais.

“A apneia do sono é exatamente isso. O indivíduo tem paradas na respiração diversas vezes durante a noite, mesmo sem perceber”. O doutor garante que mesmo quem mora sozinho consegue notar os sinais da doença. Os sintomas aos quais se deve ficar atento são: acordar cansado, apresentar sonolência diurna, acordar com dor de cabeça, pressão alta e dificuldade para se concentrar ao longo do dia. Uma vez que estes sintomas são investigados, o ideal é buscar tratamento com um profissional cardiovascular ou capacitado em medicina do sono.

