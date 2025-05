Projeto da Rede D’Or inova no enfrentamento de novas doenças Liderada por David Uip, Infectologia D’Or atuará no combate a desafios globais de saúde,como pandemias, novas moléstias e resistência aos antibióticos. Rede Dor|Do R7 08/05/2025 - 16h35 (Atualizado em 08/05/2025 - 16h36 ) twitter

Divulgação

A pandemia de Covid-19 desencadeou a maior crise de saúde em mais de um século, revelando o impacto devastador de microrganismos e a vulnerabilidade dos sistemas de saúde globais diante de uma doença sem tratamento ou vacina disponível.

Essa experiência ressaltou a necessidade de o país estar preparado para identificar rapidamente e agir no controle de novas ameaças, além de combater o aumento da resistência aos antibióticos.

Em resposta a esse desafio, a Rede D’Or — maior rede de saúde privada da América Latina, presente em 13 estados mais o Distrito Federal e com 79 hospitais — decidiu atuar ativamente nesse campo, aproveitando sua abrangência nacional, sólida infraestrutura e tecnologias de ponta.

Assim nasceu a Infectologia D’Or, sob a liderança do renomado infectologista, professor e ex-secretário de saúde de São Paulo, David Uip, que traz sua vasta experiência para conduzir o primeiro projeto de uma empresa privada no Brasil com esse propósito.

O projeto é estruturado em dois núcleos principais: um dedicado à vigilância epidemiológica de doenças emergentes e outro ao combate e prevenção da resistência antimicrobiana.

“O Brasil, com sua diversidade ambiental e extensão territorial, enfrenta desafios globais, como as mudanças climáticas, o surgimento de novas doenças e o uso de antimicrobianos sem critérios rigorosos. A Rede D’Or lançou uma iniciativa crucial para mitigar esses problemas e reforçar a proteção da população”, afirma David Uip, diretor nacional de Infectologia da Rede D’Or.

Prestígio internacional

Respeitado mundialmente por sua atuação no combate à Aids e considerado uma das maiores autoridades em doenças infecciosas no Brasil, o Dr. David Uip tem uma trajetória marcada por realizações notáveis.

Sua chegada à Rede D’Or reforça o compromisso da instituição em reunir os mais renomados especialistas para garantir qualidade, segurança e avanços na medicina de excelência. Sob sua liderança, a Infectologia D’Or se consolida como referência no manejo de doenças infecciosas de alta complexidade, unindo inovação científica a uma abordagem humanizada no cuidado aos pacientes.

O projeto é estruturado em dois núcleos principais: um dedicado à vigilância epidemiológica de doenças emergentes e outro ao combate e prevenção da resistência antimicrobiana Arte/R7

Capilaridade e tecnologia

Todos os hospitais da Rede D’Or contam, desde sua fundação, com comissões de controle de infecção hospitalar fortes, que atuam na melhor escolha dos antimicrobianos para os pacientes. Agora, os hospitais passam a contar com uma coordenação nacional, além de ferramentas digitais e de inteligência artificial, para um trabalho ainda mais detalhado e ágil.

“A ampla presença da Rede D’Or possibilita o monitoramento de dados em tempo real, facilitando uma ação coordenada em todo o país” destaca Uip.

A empresa cuida anualmente de mais de 15 milhões de brasileiros, oferecendo desde consultas e exames até tratamentos avançados em oncologia. Além de sua forte atuação no eixo Rio-São Paulo, a Rede D’Or tem hospitais próprios e administrados em todas as regiões — até mesmo na região amazônica de Carajás, no Pará.

Preparada para as demandas de alta complexidade, a empresa já conta com tecnologias únicas na América Latina, como o laboratório de genômica com capacidade para sequenciamento genético, essencial para a identificação rápida de novos patógenos e o desenvolvimento de tratamentos eficazes. “A febre Oropouche, por exemplo, chegou ao Brasil por áreas degradadas na floresta amazônica e hoje é um desafio em grandes centros urbanos. A capilaridade de uma rede de saúde é fundamental para identificar e responder rapidamente a essas doenças emergentes”, explica.

Principais benefícios com a implementação do projeto Infectologia D´Or Arte/R7

Reforço à saúde pública

A Rede D’Or está comprometida em construir um futuro mais seguro para todos os brasileiros. Ao investir em pesquisa, tecnologia e na formação de profissionais de saúde, a empresa contribui para fortalecer o sistema de saúde brasileiro e proteger a população contra novas ameaças.

A Infectologia D’Or é uma iniciativa que fortalece o Sistema Único de Saúde (SUS) ao apoiar a detecção precoce de doenças e reforçar o combate a bactérias resistentes, trabalhando em parceria com o Ministério da Saúde no enfrentamento de emergências sanitárias e beneficiando milhões de brasileiros. “Essa contribuição é necessária, pois a distinção entre saúde pública e saúde privada ficou ultrapassada. Agora, ambos os setores se auxiliam mutuamente, com uma integração essencial para a sociedade”, afirma Uip.

Um futuro mais seguro

A iniciativa da Rede D’Or já demonstra resultados concretos, como a detecção precoce de surtos de doenças infecciosas e a implementação de medidas de controle eficazes. O Hospital São Rafael, em Salvador (BA), identificou recentemente um caso de cólera, doença considerada erradicada no Brasil, ajudando a conter sua disseminação. “Em três dias, mantivemos o paciente isolado, realizamos o diagnóstico identificando o microrganismo e notificamos as autoridades sanitárias. Contar com uma equipe especializada para responder rapidamente e evitar a propagação de uma doença no país nos enche de orgulho e reforça nosso compromisso”, relata a infectologista Ana Verena, diretora médica do Hospital São Rafael e membro da Infectologia D’Or.

Uso racional de medicamentos

A resistência aos antibióticos é um dos maiores desafios de saúde global, intensificado pela pandemia, devido ao aumento do uso desses medicamentos para tratar infecções secundárias.

A Infectologia D’Or está comprometida em oferecer o que há de mais moderno e eficaz na gestão de infecções. Por meio de um programa abrangente de racionalização do uso de antimicrobianos e de seu investimento em diagnóstico e educação continuada, a iniciativa tem o objetivo de otimizar o tratamento de infecções, prevenir a resistência bacteriana e garantir a eficácia dos antibióticos para as futuras gerações.

A Rede D´Or é uma das maiores empresas privadas do país no ramo da Saúde Arte/R7

