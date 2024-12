Rede D’Or contrata médico brasileiro líder em cirurgia torácica e transplante pulmonar nos EUA Tiago Machuca, com reputação internacional, retorna ao Brasil para liderar a área de medicina respiratória de alta complexidade da empresa Rede Dor|Do R7 06/12/2024 - 11h06 (Atualizado em 06/12/2024 - 11h08 ) twitter

Dr. Machuca é também um dos pioneiros mundiais no transplante de pulmão em pacientes com sequelas graves de Covid-19. Crédito: Divulgação

A Rede D’Or, maior empresa de saúde da América Latina, reforça novamente seu time técnico contratando o médico Tiago Noguchi Machuca, um dos mais renomados cirurgiões torácicos do mundo, reconhecido por tratar casos considerados inoperáveis. Após uma década de sucesso entre o Canadá e os Estados Unidos, Machuca retorna ao Brasil para liderar um projeto nacional da empresa com foco na medicina respiratória, cirurgia torácica de alta complexidade e transplante pulmonar.

Formado em 2005 pela Universidade Federal do Paraná, Dr. Tiago Machuca seguiu para a residência em Cirurgia Geral no Hospital das Clínicas da FMUSP, e depois especializou-se em Cirurgia Torácica na Santa Casa de Porto Alegre, onde atuou até 2010. Durante esse período, integrou a equipe do renomado Dr. José Camargo, pioneiro em transplante de pulmão na América Latina e realizador do primeiro transplante pulmonar intervivos fora dos Estados Unidos.

Buscando aperfeiçoamento, Machuca foi para a Universidade de Toronto, um dos maiores centros de cirurgia torácica do mundo, onde se especializou em cirurgia minimamente invasiva e transplante pulmonar. Seu talento o levou a ser indicado para chefiar o serviço de cirurgia torácica na Universidade da Flórida, em Gainesville, onde, a partir de 2015, desenvolveu um dos programas mais bem-sucedidos dos EUA. Sob sua liderança, a universidade se tornou um centro de referência nacional, atraindo pacientes de todo o país. No campo da cirurgia robótica, seu programa alcançou tanto sucesso que a instituição designou um sistema robótico exclusivamente para sua equipe.

Em 2022, Machuca assumiu o comando do programa de transplante pulmonar do Miami Transplant Institute (MTI), da Universidade de Miami. Em menos de um ano, o programa ganhou reconhecimento nacional e passou a atrair pacientes internacionais, principalmente da América do Sul e Europa.

‌



Agora, em 2024, ele retorna ao Brasil para liderar uma equipe multidisciplinar com mais de 50 profissionais na Rede D’Or. Seu objetivo é trazer aos brasileiros o que há de melhor em termos de assistência para doenças pulmonares complexas, como câncer de pulmão, enfisema pulmonar e transplantes, elevando o padrão de cuidado no país.

‌



“Contribuir para o desenvolvimento da minha área e no meu país, depois de 15 anos fora, é muito marcante para mim. Hoje posso dizer, sem sombra de dúvidas, que com as equipes que estamos montando e o parque tecnológico da Rede D’Or, vou poder oferecer para os pacientes brasileiros opções tão avançadas quanto às que eles teriam acesso nos Estados Unidos”, afirma Machuca.

Arte R7

Um projeto para todo o Brasil

‌



A contratação do Dr. Tiago Machuca faz parte de um grande investimento da Rede D’Or em um projeto que começou a ser desenhado há cerca de 5 anos. De acordo com o fundador da empresa, o cardiologista Jorge Moll, a Rede D’Or vem se preparando para oferecer novas opções de tratamento e mais qualidade de vida aos pacientes. “Imagine um momento da história da Medicina Brasileira em que grandes talentos brasileiros, que se tornaram líderes em prestigiados centros de medicina internacionais, decidissem retornar ao Brasil no auge de suas carreiras para formar um verdadeiro um time de estrelas, em sua terra natal. É isso que estamos fazendo”, diz Moll.

Com um olhar cada vez mais direcionado para o futuro, a Rede D’Or pretende não apenas deixar sua marca na medicina de alta complexidade torácica, como também contribuir com a melhoria nos indicadores médicos no país.

Em 18 meses, 14 transplantes bem-sucedidos

Com presença em 13 estados e no Distrito Federal, a Rede D’Or revolucionou a cirurgia torácica e o transplante pulmonar no país. Ao inaugurar o primeiro Centro de Cirurgia Torácica e Transplante Pulmonar no Rio de Janeiro, no Hospital Copa D’Or, a Rede já realizou com sucesso 14 transplantes de pulmão.

O próximo centro a ser inaugurado será no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. A equipe que já atua no eixo RJ-SP é composta por cerca de 20 cirurgiões torácicos altamente especializados.

Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Crédito: Divulgação

Nos próximos anos, outros centros serão abertos no Brasil criando uma base nacional de atuação para que pacientes de todas as regiões tenham acesso a tratamentos de ponta em cirurgia torácica, câncer de pulmão e transplante pulmonar.

Prêmios internacionais

A Rede D’Or, reconhecida por criar o mais abrangente Programa de Qualidade Técnica do país, conquistou mais um feito: o Hospital Copa D’Or recebeu, em 2023, o prestigioso prêmio Silver Level ELSO Award, concedido pela organização líder mundial em pesquisa sobre membrana de oxigenação extracorpórea (ECMO).

Esse reconhecimento destaca a excelência do programa ECMO da Rede D’Or, que oferece um tratamento vital para pacientes com insuficiência respiratória grave ou falência cardíaca. A equipe multidisciplinar, composta por médicos intensivistas, cirurgiões e enfermeiros altamente qualificados, trabalha em conjunto para garantir o sucesso dos procedimentos.

“O prêmio ELSO posiciona o Hospital Copa D’Or e a Rede D’Or em um cenário mundial de instituições de alta qualidade. No Brasil, existem somente dois centros adultos com essa distinção”, explica a Dra. Luciana Tagliari, diretora do Programa ECMO do hospital.

A enfermeira Shirley Belan de Sousa, supervisora de transplante de pulmão da Rede D’Or, enfatiza a importância da formação e do trabalho em equipe: “O sucesso do tratamento ECMO depende da colaboração de todos os profissionais envolvidos, desde médicos até fisioterapeutas. A enfermagem, com sua sólida formação e acompanhamento intensivo do paciente, desempenha um papel fundamental nesse processo.”

Com investimentos contínuos em tecnologia e treinamento, a Rede D’Or se destaca como referência em cuidados intensivos no Brasil e no mundo. O prêmio ELSO é um reconhecimento ao compromisso da instituição com a excelência em saúde e à dedicação de seus profissionais.

