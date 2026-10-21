Thais Carla fala sobre emagrecimento, saúde e autoestima em entrevista ao UP RECORD Atriz e influenciadora digital falou sobre saúde, qualidade de vida, representatividade e os desafios de sua trajetória

Atriz Thais Carla durante bate-papo com o jornalista Rafael Ferraz divulgação

O canal de Rafael Ferraz recebeu a atriz e influenciadora digitalThais Carla para uma conversa sobre saúde, qualidade de vida, representatividade e os desafios enfrentados ao longo de sua trajetória.

Em entrevista ao UP RECORD, ela compartilhou experiências pessoais e falou sobre a importância de cuidar do corpo e da mente sem se deixar definir pelas expectativas dos outros.

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Durante o bate-papo, Thais relembrou como a dança se tornou uma ferramenta de representatividade. Ao longo de sua carreira, seu corpo esteve frequentemente no centro de debates, e ela transformou essa exposição em uma oportunidade de incentivar outras pessoas a se expressarem, ocuparem espaços e acreditarem em suas próprias capacidades.

Um dos principais temas da entrevista foi seu processo de emagrecimento e a busca por mais saúde. A influenciadora explicou que a mudança não esteve ligada apenas à aparência, mas também ao desejo de conquistar mais autonomia e qualidade de vida. Entre suas motivações, está a vontade de aproveitar momentos com as filhas, como brincar com elas em parques de diversão.

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Thais também falou sobre a gordofobia e as dificuldades enfrentadas por pessoas gordas em espaços públicos e no convívio social. A conversa destacou a importância do respeito, da empatia e do acolhimento, além da necessidade de combater preconceitos relacionados ao peso e à aparência física.

Outro ponto importante foi a importância do acompanhamento profissional nas decisões relacionadas à saúde. A influenciadora ressaltou a necessidade de buscar orientação médica especializada, apoio psicológico e informações confiáveis antes de tomar decisões como a realização de uma cirurgia bariátrica. A discussão reforçou a complexidade da obesidade e a importância de um cuidado individualizado, que considere diferentes aspectos da saúde.

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Além dos temas ligados ao bem-estar, Thais abriu espaço para falar sobre sua vida pessoal e o fim de um relacionamento de 11 anos. Ela compartilhou reflexões sobre recomeços, resiliência e a importância de manter o foco nos próprios objetivos mesmo diante de mudanças significativas.

Ao longo da entrevista, a dançarina reforçou uma mensagem de autocuidado, amor-próprio e gentileza consigo mesma. Sua participação mostra que saúde e fitness vão além de padrões estéticos, envolvendo também bem-estar, autonomia e qualidade de vida.

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Confira a entrevista completa com Thais Carla no vídeo abaixo.

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