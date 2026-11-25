Especialista desmistifica o Câncer de Próstata; saiba mais
Luciane Garcia, analista na Coordenação de Atenção Primária da GEAP, falou sobre a doença para o projeto "Cores que Transformam"
O Câncer de Próstata é o tumor mais comum entre homens no Brasil e no mundo e o cuidado preventivo é a melhor maneira de se proteger. Para debater o tema, o projeto Cores que Transformam, da Geap Saúde, trouxe a especialista Luciane Garcia. Confira!
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