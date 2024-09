‘Carinha sorridente’ em Marte sugere ‘zonas habitáveis’ há bilhões de anos, diz estudo Cratera de formação salina foi registrada recentemente pela sonda ExoMars Trace Gas Orbiter Tecnologia e Ciência|Do R7 12/09/2024 - 12h25 (Atualizado em 12/09/2024 - 12h28 ) ‌



A sonda ExoMars Trace Gas Orbitera registrou uma cratera de formação salina no planeta vermelho, com formato de rosto sorridente. No entanto, o que chama a atenção dos cientistas é a possibilidade do relevo em questão indicar zonas habitáveis em nosso vizinho há bilhões de anos.

‘Cara sorridente’ em Marte sugere ‘zonas habitáveis’ há bilhões de anos no planeta Reprodução/Agência Espacial Europeia

A cratera sorridente, publicada na revista Scientific Data, é uma das quase 1.000 descobertas por lá recentemente. Elas variam de 300 m a 3.000 m de largura. “Esses depósitos, remanescentes de antigos corpos d’água, podem indicar zonas habitáveis de bilhões de anos atrás”, afirmaram os autores do estudo, conforme reportado pelo tabloide Daily Star.

Isso sugere que essas estruturas teriam sido o refúgio para uma suposta vida microbiana que habitou Marte.

“No passado distante, a água formou relevos magníficos, como leitos de rios, canais e deltas no planeta vermelho”, detalhou Valentin Bickel, cientista planetário e principal autor do artigo, em declaração realizada por meio da Agência Espacial Europeia.

“Os novos dados têm implicações importantes para a nossa compreensão da distribuição de água no início de Marte, bem como o clima e habitabilidade passados”, acrescentou.