Crimes cibernéticos lideram as preocupações de quatro em cada dez empresas no mundo Pesquisa analisou negócios em 106 países; catástrofes naturais aparecem em terceiro no ranking Tecnologia e Ciência|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 24/01/2025 - 08h02 (Atualizado em 24/01/2025 - 09h50 )

Pesquisa analisou negócios em 106 países

Uma pesquisa internacional mostrou que crimes cibernéticos, como vazamento de dados e falhas em sistemas, são a maior preocupação de quatro em cada dez empresas no mundo. Este é o quarto ano consecutivo em que o tema permanece no topo do ranking, sendo seguido por “interrupção de negócios” e “catástrofes naturais”. As preocupações com mudanças climáticas aumentaram em comparação com o ano passado, sendo citadas por 20% das empresas analisadas. A pesquisa “Allianz Risk Barometer” contou com 3.778 respostas de empresas de 106 países.

O estudo chama a atenção para a diferença de 7 pontos percentuais entre o medo de “incidentes cibernéticos” e o segundo lugar. O Brasil entrou na lista dos 20 países que consideram a segurança digital como maior preocupação. Colômbia, Marrocos e África do Sul também aparecem na lista pela primeira vez.

O tema é considerado sensível em oito indústrias, sendo três delas inéditas no ranking. São elas:

Aviação (primeira vez na lista);

Indústria química (primeira vez na lista);

Entretenimento (primeira vez na lista);

Finanças;

Serviços;

Mídia;

Tecnologia;

Telecomunicações.

“O impacto de uma violação de dados é a exposição que as empresas temem geralmente. A cibersegurança também é classificada como o principal risco para grandes e médias empresas, além de empresas menores”, afirma a pesquisa.

Mudanças Climáticas

Na pesquisa de 2024, as mudanças climáticas ocupavam o sétimo lugar no ranking. Já neste ano, o tema ocupa o quinto lugar entre as preocupações, a maior posição já alcançada no estudo.

Os pesquisadores ressaltam que as “catástrofes naturais” estão em terceiro lugar na lista, demonstrando um crescimento na preocupação com o tema desde a pandemia de Covid-19.

“A conscientização entre as empresas sobre a necessidade de implantar medidas contra as mudanças climáticas cresce a cada ano, impulsionada pelos custos crescentes enfrentados pelas empresas, bem como pelas interrupções operacionais causadas por eventos climáticos mais extremos e pela degradação dos ecossistemas.”

Os três principais impactos das alterações climáticas que as empresas que mais temem, conforme os entrevistados, são:

Problemas físicos, como danos aos locais de produção devido a condições extremas de clima;

Impacto da interrupção de negócios como no fornecimento, gargalos na cadeia, interrupção da logística devido a condições extremas; e

Impacto ambiental como escassez de recursos e perda de biodiversidade.