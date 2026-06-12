Instabilidade do Instagram é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta (12) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Marcello Casal Jr./Agência Brasil ABC do ABC

A instabilidade do Instagram está entre os assuntos mais pesquisados no Google no Brasil nas últimas quatro horas desta sexta-feira (12), de acordo com levantamento do R7 baseado em dados do Google Trends, ferramenta que acompanha as tendências de busca na plataforma.

O pico de buscas foi registrado por volta das 11h de hoje. Entre os termos que mais cresceram estavam “instagram com instabilidade”, “erro no instagram” e “instagram fora do ar hoje”.

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Já entre as pesquisas mais frequentes relacionadas ao tema apareceram “instagram hoje”, “instabilidade instagram” e “instagram instabilidade”. Veja o gráfico abaixo:

Google Trends Reprodução/Google Trends

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